Пламен Константинов: Вначале чувствовалась сложность, потом мы ее преодолели

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов после победы над «Газпром-Югрой» подвел итоги матча.

«Нам эту игру нужно было выиграть обязательно. Особенность нашей подгруппы в том, что второго шанса у нас нет. Если сегодня произойдет ошибка, на следующий день будет трудно выходить против «Зенита». Вначале чувствовалась сложность, потом мы ее преодолели. Сыграли хорошо. К сожалению, упустили третью партию. Когда вначале легко выигрываешь, всегда потом получается наоборот. Самое главное? что мы вытащили четвертую партию. Результат для нас очень важен. Трехочковая победа», - сказал тренер.

Напомним, что волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли сургутский клуб «Газпром-Югра» в матче группового этапа Финала шести чемпионата России со счетом 3:1 (29:31, 25:17, 25:14, 25:22).

В следующем матче «Локомотив» 7 мая сыграет с казанским «Зенитом», а «Газпром-Югра» встретится с клубом из столицы Татарстана днем позже.