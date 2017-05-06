Рафаэль Хабибуллин: Переход Родичева в «Локомотив» вызван травмой головы

Главный тренер «Газпром-Югры» Рафаэль Хабибуллин после поражения от «Локомотива» подвел итоги матча и рассказал об отсутствии доигровщика Алексея Родичева.

«Ребята наши еще сыроваты. Слишком много было брака. Мы сами проиграли сегодняшнюю игру. Нам не хватило игровой дисциплины и индивидуального исполнительского мастерства.Диагональный Чефранов сегодня пустой. Хотя, у команды хорошее будущее. Я это вижу. Сегодня соперник не позволили сыграть так, как мы можем.

Я про Родичева ничего не хочу говорить, потому что это моя внутренняя тема, внутренняя составляющая. Он – мой волейбольный ребенок, в следующем сезоне он будет играть в Новосибирске, и решение он это принял по ходу чемпионата, в середине сезона. А мы определили это – как травма головы. Парень заблудился, но бог ему судья, разберемся», - сказал Хабибуллин.

Напомним, что волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли сургутский клуб «Газпром-Югра» в матче группового этапа Финала шести чемпионата России со счетом 3:1 (29:31, 25:17, 25:14, 25:22).

В следующем матче «Локомотив» 7 мая сыграет с казанским «Зенитом», а «Газпром-Югра» встретится с клубом из столицы Татарстана днем позже.