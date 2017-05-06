Карло Анчелотти: Надеюсь, в оставшихся матчах мы сыграем лучше, чем с «Дармштадтом»
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тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Дармштадта»
в 32-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом
1:0.
«Сегодня я дал возможность поиграть футболистам, которые в
течение сезона играли не так часто. В первом тайме мы действовали хорошо. Во
втором тайме было сложнее. Нам приходилось напрягаться, чтобы контролировать ситуацию.
Впереди у нас еще два матча, надеюсь, что мы будем играть лучше», -
цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Напомним, что единственный мяч забил Хуан Бернат. Третий вратарь
«Баварии» Том Штарке отыграл весь матч и в конце отразил пенальти в исполнении
Хамита Алтынтопа.
Матч
Бавария - Дармштадт - 1:0 (1:0)
Голы
Бернат 18 (1:0).
Состав
Бавария: Штарке, Бернат, Рафинья, Боатенг, Алаба, Киммих (Алонсо, 67), Саншеш, Рибери, Коста, Мюллер, Левандовски
Дармштадт: Эссер, Холланд, Сиригу, Йенсен, Сулу, Алтынтоп, Хеллер, Вранчич (Сэм, 66), Гондорф, Камавуака (Розенталь, 80), Платте (Шипплок, 59)
Предупреждения:
Судья:
Гвидо Винкманн (Германия)
Место и дата
06 мая 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция