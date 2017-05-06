Карло Анчелотти: Надеюсь, в оставшихся матчах мы сыграем лучше, чем с «Дармштадтом»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Дармштадта» в 32-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Сегодня я дал возможность поиграть футболистам, которые в течение сезона играли не так часто. В первом тайме мы действовали хорошо. Во втором тайме было сложнее. Нам приходилось напрягаться, чтобы контролировать ситуацию. Впереди у нас еще два матча, надеюсь, что мы будем играть лучше», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Напомним, что единственный мяч забил Хуан Бернат. Третий вратарь «Баварии» Том Штарке отыграл весь матч и в конце отразил пенальти в исполнении Хамита Алтынтопа.