Георгий Джикия: Не буду смотреть матч «Зенита» и «Терека»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что не будет смотреть матч «Зенита» и «Терека», по результатам которого его команда может стать чемпионом.

- Где будете смотреть игру «Зенита»?

- Я не буду ее смотреть.

- Глушаков сказал, что команда все-таки будет смотреть матч «Зенита». А вы сказали, что смотреть не будете.

- Пока мы ничего не решили. Может, в What’s App сообщение придет еще.