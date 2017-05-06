Георгий Джикия: Не буду смотреть матч «Зенита» и «Терека»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что не будет смотреть матч «Зенита» и «Терека», по результатам которого его команда может стать чемпионом.
- Где будете смотреть игру «Зенита»?
- Я не буду ее смотреть.
- Глушаков сказал, что команда все-таки будет смотреть матч «Зенита». А вы сказали, что смотреть не будете.
- Пока мы ничего не решили. Может, в What’s App сообщение придет еще.
Матч
Голы
Промес 15 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)
Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция