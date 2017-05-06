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Георгий Джикия: Будет приятно вернуться в Пермь. Но «Спартак» едет туда за победой

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил важность предстоящего матча команды против «Амкара» в рамках 27-го тура РФПЛ.

- Для вас матч с «Амкаром» принципиален?

- Да. Будет приятно вернуться туда, где я начинал свой путь в премьер-лиге. Но я уже игрок «Спартака», так что мы едем туда за победой, - признался спортсмен.

Матч

Спартак - Томь - 1:0 (1:0)

Голы

Промес 15 (1:0 - пен.).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)

Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев

Предупреждения:

нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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