Георгий Джикия: Будет приятно вернуться в Пермь. Но «Спартак» едет туда за победой
Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил важность предстоящего матча команды против «Амкара» в рамках 27-го тура РФПЛ.
- Для вас матч с «Амкаром» принципиален?
- Да. Будет приятно вернуться туда, где я начинал свой путь в премьер-лиге. Но я уже игрок «Спартака», так что мы едем туда за победой, - признался спортсмен.
Матч
Голы
Промес 15 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)
Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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