Александр Бубнов: Бросалось в глаза отсутствие свежести у «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Томью». Напомним, что «Спартак» победил со счетом 1:0.

«Я бы не стал говорить, что «Спартак» недонастроился. Футболисты носились, прессинговали, и желание победить было заметно. Другое дело, что можно говорить об усталости. По крайней мере, такое складывалось впечатление. В то же время оправдывать такую игру усталостью – несерьезно. По счету это 27-й тур, но, по сути, команда после перерыва сыграла лишь 10 матчей. С чем связано то, что «Спартак» выглядел уставшим, сказать тяжело.

«Спартаку» не хватало скорости. В первую очередь, не скорости движения футболистов, а мяча. По Зобнину было видно, что он «наелся», Луис Адриано вышел и вообще ничего не показал. Так что, отсутствие свежести сильно бросалось в глаза, особенно в первом тайме. Казалось, что после перерыва «Спартак» добавит в темпе и придавит уставших соперников, но сделать он это не смог», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

«Спартак» набрал 63 очка и увеличил до 10 очков преимущество над ЦСКА и до 11 очков преимущество над «Зенитом». При этом клуб из Санкт-Петербурга свой матч тура проведет в воскресенье против «Терека». В случае, если «Зенит» в этом матче потеряет очки, «Спартак» досрочно станет чемпионом России. У «Томи» осталось 14 очков. Клуб из Томска занимает последнее место.

В матчах следующего тура «Спартак» 13 мая на выезде встретится с «Амкаром», а «Томь» 14 мая примет «Терек».