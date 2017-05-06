Александр Бубнов: Бросалось в глаза отсутствие свежести у «Спартака»
Футбольный
эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 27-го тура чемпионата
России между «Спартаком» и «Томью». Напомним, что «Спартак» победил со счетом
1:0.
«Я бы не стал говорить, что «Спартак»
недонастроился. Футболисты носились, прессинговали, и желание победить
было заметно. Другое дело, что можно говорить об усталости.
По крайней мере, такое складывалось впечатление. В то же время
оправдывать такую игру усталостью – несерьезно. По счету это 27-й
тур, но, по сути, команда после перерыва сыграла лишь 10 матчей.
С чем связано то, что «Спартак» выглядел уставшим, сказать тяжело.
«Спартаку» не хватало скорости.
В первую очередь, не скорости движения футболистов, а мяча.
По Зобнину было видно, что он «наелся», Луис Адриано вышел
и вообще ничего не показал. Так что, отсутствие свежести сильно
бросалось в глаза, особенно в первом тайме. Казалось, что после
перерыва «Спартак» добавит в темпе и придавит уставших соперников,
но сделать он это не смог», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
«Спартак»
набрал 63 очка и увеличил до 10 очков преимущество над ЦСКА и до 11 очков
преимущество над «Зенитом». При этом клуб из Санкт-Петербурга свой матч тура
проведет в воскресенье против «Терека». В случае, если «Зенит» в этом матче
потеряет очки, «Спартак» досрочно станет чемпионом России. У «Томи» осталось 14
очков. Клуб из Томска занимает последнее место.
В матчах следующего тура «Спартак» 13 мая на выезде встретится с «Амкаром», а «Томь» 14 мая примет «Терек».
Матч
Голы
Промес 15 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)
Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция