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Нападающий «Мордовии»: Часть долгов погасили, но финансовые проблемы еще есть

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Мордовии» Александр Дегтярев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением об игре своей команды и о финансовой ситуации в саранском клубе.

- «Мордовия» более-менее начала весну, сейчас уже пятое поражение подряд. Есть этому объяснение?
- Играть надо лучше. Будем все забывать. У нас еще три игры, будем стремиться решить свою задачу.

- Команда стоит на вылет в ПФЛ, а через год Саранск примет чемпионат мира. Турнирная ситуация сильно нервирует игроков?
- Да мы, надеюсь, не вылетим! Ничего не нервирует. Мы делаем свою работу. Надеемся исправить ситуацию.

- В первой половине сезона были разговоры о долгах перед игроками. Сейчас ситуация стала лучше?
- Какую-то часть погасили, но все равно долги остаются по премиальным и зарплатам в текущем периоде. Есть еще проблемы финансовые.

- Это мешает футболистам?
- Когда все выплачивается вовремя, психологический фон в коллективе становится более положительным. Но куда деваться, раз мы в таких условиях, надо выходить, сражаться, показывать свою игру и добиваться результата, не взирая ни на что. Мы это и пытаемся делать, - сказал Дегтярев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, старший тренер команды Марат Мустафин отметил, что последнюю зарплату футболисты «Мордовии» получали за февраль.

«Зенит-2» обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. В составе петербургского клуба дубль оформил Кирилл Погребняк, еще один мяч забил Владислав Сиротов. У саранского клуба отличился Андрей Иванов.

После этой встречи команда Владислава Радимова с 39 очками идет на 12-м месте в таблице. Саранский клуб с 33 баллами остался на 18-й позиции.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 10 мая в гостях против «Кубани», «Мордовия» в этот же день дома встретится с «Волгарем».

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