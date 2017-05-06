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Алексей Обмочаев: Тетюхин способен играть еще лет десять

Источник:  Р-СпортКомментарии

Либеро «Белогорья» Алексей Обмочаев после победы своей команды над «Факелом» высказал мнение, что лидер белгородского клуба Сергей Тетюхин способен играть еще лет десять.

«Сергей Тетюхин просто красавчик! Он еще лет десять поиграет. Если в целом говорить об игре, то в конце матча с «Факелом» мы добились своего за счет воли к победе. Первые две партии мы отпринимались хорошо, защита, подача были хорошие. В принципе, все у нас было хорошее», - приводит «Р-Спорт» слова Обмочаева.

В субботу в Москве «Белогорье» победило новоуренгойский «Факел» со счетом 3:0 в матче группы Б «Финала шести» чемпионата России. Решающее очко белгородцам принес 41-летний Тетюхин.

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