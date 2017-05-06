Александр Бубнов: Пенальти был, но арбитр ошибался в пользу «Спартака»
Футбольный
эксперт Александр Бубнов прокомментировал судейство матча 27-го тура чемпионата
России «Спартак» - «Томь». Напомним, что «Спартак» победил со счетом 1:0.
«Что касается судейства, то пенальти в ворота «Томи» был. Молодой защитник все же снес Глушакова. Однако в целом оно мне не понравилось и я согласен с Петраковым, который был арбитром недоволен. Он допускал ошибки в пользу «Спартака». Где-то карточки не давал хозяевам, а одинаковые фолы трактовал по-разному. Петраков вполне может сказать, что это заслуга томичей, что Сухой так судил.
Получается, если судья где-то помогал «Спартаку»,
то это говорит о силе «Томи» в этом конкретном матче.
Я тоже удивился, какая была в этом необходимость. Суди ты как
есть. Если заработал футболист желтую карточку, дай ее. Зачем подставлять
самого себя, ведь играют первая и последняя команды чемпионата», -
цитирует Бубнова Sportbox.ru.
«Спартак»
набрал 63 очка и увеличил до 10 очков преимущество над ЦСКА и до 11 очков
преимущество над «Зенитом». При этом клуб из Санкт-Петербурга свой матч тура
проведет в воскресенье против «Терека». В случае, если «Зенит» в этом матче
потеряет очки, «Спартак» досрочно станет чемпионом России. У «Томи» осталось 14
очков. Клуб из Томска занимает последнее место.
В матчах следующего тура «Спартак» 13 мая на выезде встретится с «Амкаром», а «Томь» 14 мая примет «Терек».
Матч
Голы
Промес 15 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)
Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция