Александр Бубнов: Пенальти был, но арбитр ошибался в пользу «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал судейство матча 27-го тура чемпионата России «Спартак» - «Томь». Напомним, что «Спартак» победил со счетом 1:0.

«Что касается судейства, то пенальти в ворота «Томи» был. Молодой защитник все же снес Глушакова. Однако в целом оно мне не понравилось и я согласен с Петраковым, который был арбитром недоволен. Он допускал ошибки в пользу «Спартака». Где-то карточки не давал хозяевам, а одинаковые фолы трактовал по-разному. Петраков вполне может сказать, что это заслуга томичей, что Сухой так судил.

Получается, если судья где-то помогал «Спартаку», то это говорит о силе «Томи» в этом конкретном матче. Я тоже удивился, какая была в этом необходимость. Суди ты как есть. Если заработал футболист желтую карточку, дай ее. Зачем подставлять самого себя, ведь играют первая и последняя команды чемпионата», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

«Спартак» набрал 63 очка и увеличил до 10 очков преимущество над ЦСКА и до 11 очков преимущество над «Зенитом». При этом клуб из Санкт-Петербурга свой матч тура проведет в воскресенье против «Терека». В случае, если «Зенит» в этом матче потеряет очки, «Спартак» досрочно станет чемпионом России. У «Томи» осталось 14 очков. Клуб из Томска занимает последнее место.

В матчах следующего тура «Спартак» 13 мая на выезде встретится с «Амкаром», а «Томь» 14 мая примет «Терек».