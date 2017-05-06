Россиянин Сурков выиграл золото ЧЕ
Российский борец греко-римского стиля Артем Сурков, выступающий в
весовой категории до 66 килограммов, выиграл золото чемпионата Европы.
Континентальный чемпионат проходит в сербском городе Нови-Сад.
Сурков в субботу в финале одержал победу над олимпийским чемпионом
Рио-2016 сербом Давором Штефанеком со счетом 12:1.
Бронзу в этой категории завоевали грузин Гога Гогиберашвили,
победивший в схватке за третье место представителя Турции Атакана Юкселя, а
также представляющий Белоруссию Сослан Дауров, который оказался сильнее венгра
Мате Кражнаи.
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