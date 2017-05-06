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Душко Иванович: Отсутствие Элегара расслабило «Химки»

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Главный тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович остался недоволен действиями подопечных в дебюте второго матча четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Енисея».

«Этот матч мы начали не очень хорошо, так как некоторые игроки увидели, что Элегар отсутствует, и стали действовать расслабленно и несерьезно. Вторая половина получилась другой, мы стали играть намного лучше. Очень важно одержать вторую победу, и сейчас мы отправляемся в Красноярск с целью выиграть. Наличие Элегара на площадке заставляло нас действовать намного серьезнее и сосредоточеннее, а как только он не вышел на матч, получилась другая игра в нашем исполнении. Думаю, это наша ошибка, потому что серьезная команда каждый раз должна играть на сто процентов своих сил, и неважно, на площадке один Элегар или десять», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.

Встреча, прошедшая в субботу в Химках, завершилась со счетом 109:81 (22:24, 30:18, 31:22, 26:17) в пользу хозяев. У победителей 26 очков набрал Алексей Швед.

Матч

Химки - Енисей - 109:81

Место и дата

06 мая 18:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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