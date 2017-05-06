«Монако» обыграл «Нанси» и продолжает лидировать в чемпионате Франции
Матч
36-го тура чемпионата Франции между «Нанси» и «Монако» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Монако».
В
составе победителей отличились Бернарду Силва и Тома Лемар. Еще один мяч в
собственные ворота забил Томас Бадила.
«Монако»
набрал 86 очков и продолжает лидировать в чемпионате Франции. У идущего вторым «ПСЖ»
на три очка меньше, при этом у монегасков есть игра в запасе. У «Нанси» 32 очка
и 19-е место.
Чемпионат
Франции. Лига 1
36-й тур
Матч
Голы
Бадила 3 (0:1 - автогол). Силва 40 (0:2). Лемар 86 (0:3).
Состав
Нанси: Н'Ди Ассембе, Диагне, Шретьен, Чето, Бадила, Куффо, Мауасса (Диа, 64), Марчетти (Гудилье, 31), Робич (Манданне, 70), Бюзен, Хаджи
Монако: Субашич, Сидибе, Фабиньо, Глик, Эмерсон, Силва (Раджи, 88), Дирар, Лемар, Моутинью, Фалькао (Бакайоко, 78), Жермен (Мбаппе, 82)
Предупреждения:
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
06 мая 21:00, Марсель Пико, Онлайн-трансляция