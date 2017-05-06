«Монако» обыграл «Нанси» и продолжает лидировать в чемпионате Франции

Все матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».

Лига 1. 36-й тур. «ПСЖ» разгромил «Бастию», «Нанси» уступил «Монако» и другие матчи Все матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».

Матч 36-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Бастией» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «ПСЖ».

«ПСЖ» разгромил «Бастию», Кавани сделал дубль Матч 36-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Бастией» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «ПСЖ».

«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.

План Симеоне, радость Черданцева и смелость Мбаппе. Главные события еврофутбола «Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.

«Сент-Этьен» и «Бордо» сыграли вничью Матч 36-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Бордо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

«ПСЖ» рассматривает Обамеянга как запасной вариант после Санчеса «ПСЖ» намерен в следующем сезоне усилить атаку. Рассматриваются кандидатуры форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга и нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что пытался летом 2016 года пригласить в столичный клуб форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

Арсен Венгер: Прошлым летом я пытался пригласить Мбаппе в «Арсенал» Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что пытался летом 2016 года пригласить в столичный клуб форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на мадридское издание Marca, форвард «Монако» Килиан Мбаппе переедет в чемпионат Испании.

Мбаппе согласился перейти в «Реал» из-за Зидана Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на мадридское издание Marca, форвард «Монако» Килиан Мбаппе переедет в чемпионат Испании.

Дисциплинарный комитет Лиги 1 присудил корсиканской «Бастии» техническое поражение за беспорядки фанатов на футбольном матче с «Лионом», который состоялся 16 апреля.

«Бастии» присуждено техническое поражение в матче с «Лионом» Дисциплинарный комитет Лиги 1 присудил корсиканской «Бастии» техническое поражение за беспорядки фанатов на футбольном матче с «Лионом», который состоялся 16 апреля.

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что вероятный финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала» станет особенным в его карьере.

Гонсало Игуаин: Возможный финал ЛЧ с «Реалом» станет особенным для меня

Гонсало Игуаин: Возможный финал ЛЧ с «Реалом» станет особенным для меня Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что вероятный финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала» станет особенным в его карьере.

Бывший нападающий «Монако» Виктор Икпеба прокомментировал поражение (0:2) своей команды от «Ювентуса» в полуфинале Лиги чемпионов.

Виктор Икпеба: Забей Мбаппе, матч сложился бы иначе Бывший нападающий «Монако» Виктор Икпеба прокомментировал поражение (0:2) своей команды от «Ювентуса» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Атлетико» начал переговоры с «Лионом» по трансферу Ляказетта Форвард «Лиона» Александр Ляказетт станет главной трансферной целью «Атлетико» в ближайшее межсезонье, сообщает L’Equipe.

«Ювентус» благодаря вдохновенной игре бразильца Даниэла Алвеса на выезде обыграл «Монако» и практически обеспечил себе выход в финал турнира

Алвес-шоу. «Ювентус» одной ногой в финале ЛЧ «Ювентус» благодаря вдохновенной игре бразильца Даниэла Алвеса на выезде обыграл «Монако» и практически обеспечил себе выход в финал турнира

«Алвес – ты просто космос!». Стогниенко и Ко – о первых полуфинальных матчах ЛЧ

«Алвес – ты просто космос!». Стогниенко и Ко – о первых полуфинальных матчах ЛЧ «Советский спорт» представляет самые яркие комментарии первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Фабиньо: «Ювентус» играл лучше и заслужил победу, но мы не сдадимся

Фабиньо: «Ювентус» играл лучше и заслужил победу, но мы не сдадимся Капитан «Монако» Фабиньо прокомментировал поражение от «Ювентуса» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Вадим Васильев: Шансы отыграться? Чудеса бывают, нужно верить Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал поражение от «Ювентуса» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Хочу, чтобы люди грустили, когда я уйду». Слова после матча «Монако» - «Юве»

«Хочу, чтобы люди грустили, когда я уйду». Слова после матча «Монако» - «Юве» «Советский спорт» собрал мнения действующих лиц первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом» (0:2).

Килиан Мбаппе: Нам не хватило опыта Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов.