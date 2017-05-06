Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 2ЦСКА
Футбол  Спартак1 : 0Томь
Хоккей  Германия2 : 7Швеция
Футбол  Арсенал Тула1 : 0Ростов
Хоккей  Норвегия3 : 2Франция
Футбол  Ювентус1 : 1Торино
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Монако» обыграл «Нанси» и продолжает лидировать в чемпионате Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 36-го тура чемпионата Франции между «Нанси» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Монако».

В составе победителей отличились Бернарду Силва и Тома Лемар. Еще один мяч в собственные ворота забил Томас Бадила.

«Монако» набрал 86 очков и продолжает лидировать в чемпионате Франции. У идущего вторым «ПСЖ» на три очка меньше, при этом у монегасков есть игра в запасе. У «Нанси» 32 очка и 19-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

36-й тур

Матч

Нанси - Монако - 0:3 (0:2)

Голы

Бадила 3 (0:1 - автогол). Силва 40 (0:2). Лемар 86 (0:3).

Состав

Нанси: Н'Ди Ассембе, Диагне, Шретьен, Чето, Бадила, Куффо, Мауасса (Диа, 64), Марчетти (Гудилье, 31), Робич (Манданне, 70), Бюзен, Хаджи

Монако: Субашич, Сидибе, Фабиньо, Глик, Эмерсон, Силва (Раджи, 88), Дирар, Лемар, Моутинью, Фалькао (Бакайоко, 78), Жермен (Мбаппе, 82)

Предупреждения:

Робич, 9 - Сидибе, 35

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

06 мая 21:00, Марсель Пико, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лига 1. 36-й тур. «ПСЖ» разгромил «Бастию», «Нанси» уступил «Монако» и другие матчиВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».«ПСЖ» разгромил «Бастию», Кавани сделал дубльМатч 36-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Бастией» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «ПСЖ».План Симеоне, радость Черданцева и смелость Мбаппе. Главные события еврофутболаПлан Симеоне, радость Черданцева и смелость Мбаппе. Главные события еврофутбола«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.«Монако» стал совладельцем бельгийского клуба «Серкль Брюгге»Футбольный клуб «Монако» приобрел контрольный пакет акций бельгийского клуба «Серкль Брюгге», сообщает официальный сайт монегасков.«Сент-Этьен» и «Бордо» сыграли вничьюМатч 36-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Бордо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.«ПСЖ» рассматривает Обамеянга как запасной вариант после Санчеса«ПСЖ» намерен в следующем сезоне усилить атаку. Рассматриваются кандидатуры форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга и нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.Арсен Венгер: Прошлым летом я пытался пригласить Мбаппе в «Арсенал»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что пытался летом 2016 года пригласить в столичный клуб форварда «Монако» Килиана Мбаппе.Мбаппе согласился перейти в «Реал» из-за ЗиданаКак сообщает «Газета.ru» со ссылкой на мадридское издание Marca, форвард «Монако» Килиан Мбаппе переедет в чемпионат Испании.«Бастии» присуждено техническое поражение в матче с «Лионом»Дисциплинарный комитет Лиги 1 присудил корсиканской «Бастии» техническое поражение за беспорядки фанатов на футбольном матче с «Лионом», который состоялся 16 апреля.Гонсало Игуаин: Возможный финал ЛЧ с «Реалом» станет особенным для меняАргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что вероятный финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала» станет особенным в его карьере.Виктор Икпеба: Забей Мбаппе, матч сложился бы иначеБывший нападающий «Монако» Виктор Икпеба прокомментировал поражение (0:2) своей команды от «Ювентуса» в полуфинале Лиги чемпионов.«Атлетико» начал переговоры с «Лионом» по трансферу ЛяказеттаФорвард «Лиона» Александр Ляказетт станет главной трансферной целью «Атлетико» в ближайшее межсезонье, сообщает L’Equipe.Алвес-шоу. «Ювентус» одной ногой в финале ЛЧАлвес-шоу. «Ювентус» одной ногой в финале ЛЧ«Ювентус» благодаря вдохновенной игре бразильца Даниэла Алвеса на выезде обыграл «Монако» и практически обеспечил себе выход в финал турнира«Алвес – ты просто космос!». Стогниенко и Ко – о первых полуфинальных матчах ЛЧ«Алвес – ты просто космос!». Стогниенко и Ко – о первых полуфинальных матчах ЛЧ«Советский спорт» представляет самые яркие комментарии первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.Георгий Черданцев: Ответные матчи в Лиге чемпионов – полная бессмыслицаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об ответных матчах 1/2 финала Лиги чемпионов.Фабиньо: «Ювентус» играл лучше и заслужил победу, но мы не сдадимсяКапитан «Монако» Фабиньо прокомментировал поражение от «Ювентуса» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов.Вадим Васильев: Шансы отыграться? Чудеса бывают, нужно веритьВице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал поражение от «Ювентуса» в 1/2 финала Лиги чемпионов.«Хочу, чтобы люди грустили, когда я уйду». Слова после матча «Монако» - «Юве»«Хочу, чтобы люди грустили, когда я уйду». Слова после матча «Монако» - «Юве»«Советский спорт» собрал мнения действующих лиц первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом» (0:2).Килиан Мбаппе: Нам не хватило опытаНападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов.Леонарду Жардим: Не теряем надежду, но понимаем, что у нас мало шансов на выход в финалГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Футбол
Финал Кубка Греции начался на полчаса позже из-за драки фанатов (видео)
Футбол
Комбаров обошел Романцева и Бубнова по количеству матчей за «Спартак»
Футбол
Артем Ребров: Когда оформим, тогда и будем чемпионами
Футбол
Валерий Петраков: Мы не испугались. И выглядели достойно
все новости
Нанси
Нансикалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости