Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 2ЦСКА
Футбол  Спартак1 : 0Томь
Хоккей  Германия2 : 7Швеция
Футбол  Арсенал Тула1 : 0Ростов
Хоккей  Норвегия3 : 2Франция
Футбол  Ювентус1 : 1Торино
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артем Сурков: Увидел трибуны - захотелось выиграть у серба у него дома

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Артем Сурков стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе в категории до 66 кг. В финальной схватке наш борец в блестящем стиле победил хозяина ковра олимпийского чемпиона Рио Давора Штепанека со счетом 12:1.

- Сербские болельщики горячо болели за своего кумира. На вас трибуны не давили?

- На некоторых давят, но когда я выходил в зал, посмотрел на эти трибуны, мне стало так приятно – очень захотелось выиграть у серба у него дома.

- Как заработали рассечение?

- Штепанек заехал мне головой в губу, я даже на несколько секунд выключился.

- Вы провели выдающийся поединок против одного из главных фаворитов. Немного поподробнее расскажите?

- Я хорошо изучил соперника, знал обо всех его коронных приемах. «Лампочку» за голову он хорошо делает, ногами подрабатывает. Мы с тренерами подготовились к этому. Старался навязать ему свою борьбу – руки снизу. Пробивать, поднимать его, чтоб головой не бил. Но один раз мне все же досталось.

Турнир проходит в Нови-Саде (Сербия). Сегодня в борьбу вступили борцы  греко-римского стиля. Завтра чемпионат завершится.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россиянин Сурков выиграл золото ЧЕРоссийский борец греко-римского стиля Артем Сурков, выступающий в весовой категории до 66 килограммов, выиграл золото чемпионата Европы. Континентальный чемпионат проходит в сербском городе Нови-Сад.Юрий Шахмурадов: Не удовлетворен итогами ЧЕГлавный тренер женской сборной России по борьбе Юрий Шахмурадов специально для «Советского спорта» коротко подвел итоги чемпионат Европы.Анастасия Братчикова: Три раза в день съедала все большими тарелкамиПосле награждения Анастасия Братчикова, победившая в категории до 69 кг на проходящем в Нови Саде (Сербия) чемпионате Европы, дала интервью российским журналистам.Россиянка Братчикова - чемпионка Европы в весовой категории до 69 кгРоссиянка Анастасия Братчикова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе в весовой категории до 69 кг.Классическая победа: россияне выиграли Кубок мираКлассическая победа: россияне выиграли Кубок мираСборная России по греко-римской борьбе выиграла командный Кубок мира в Иране.Виктор Лисицын: Состав женской сборной России по боксу на ЧЕ практически определенГлавный тренер женской сборной России по боксу Виктор Лисицын заявил, что состав команды на чемпионат Европы практически определен.Мельников завоевал титул чемпиона Европы в греко-римской борьбеНа чемпионате Европы по борьбе в Риге (Латвия) завершились соревнования по греко-римской борьбе у мужчин в весовой категории до 98 кг. Первое место занял представитель России Никита Мельников.Макиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбеВ Риге (Латвия) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе.Ологонова стала чемпионкой Европы по борьбе, Стародубцева уступила в финалеВ Риге (Латвия) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе.Артем Сурков: Азербайджанские болельщики здорово поддерживали меня в финалеЧемпион Европейских игр Артем Сурков отметил поддержку азербайджанских болельщиков во время финальной схватки в весовой категории до 66 кг с Миграном Арутюняном из Армении.Чемпион Европейских игр Сурков: Никогда не было такой поддержки, как в БакуРоссиянин Артем Сурков стал победителем первых Европейских игр в Баку по греко-римской борьбе в весовой категории до 66 кг.Российский борец Артем Сурков принес России четвертое золото на Европейских играхРоссийский борец греко-римского стиля Артем Сурков выиграл золотую медаль на Европейских играх, которые проходят в Баку, в соревнованиях по греко-римской борьбе.Георгий Брюсов: Россия намерена подать заявку на проведение ЧЕ-2017 по борьбеГеоргий Брюсов признался, что Федерация планирует подать заявку на проведение в 2017 году в России чемпионата Европы по спортивной борьбе, включающего в программу неолимпийские дисциплины.Михаил Мамиашвили: Сборная России успешно выступила на чемпионате ЕвропыПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что его команда, завоевавшая на чемпионате Европы в Финляндии 9 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей, выступила успешно.Птицы Angry Birds стали символом протеста на ЧЕ по олимпийским видам борьбыПлюшевые игрушки в виде птиц из знаменитой компьютерной игры Angry Birds используются для подачи протеста во время схваток на чемпионате Европы по олимпийским видам борьбы, проходящем в Вантаа (Финляндия). Об этом сообщил руководитель рабочей группы FILA «Борьба»-2020 Георгий Брюсов.Россиянин Паршин стал бронзовым призером чемпионата Европы по борьбеРоссиянин Василий Паршин завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, который проходит в финском городе Вантаа.Россиянин Курак выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 66 кгРоссийский борец греко-римского стиля Адам Курак завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в финском Вантаа.Россияне в третий день чемпионата Европы завоевали четыре медалиРоссияне завоевали четыре медали в третий соревновательный день чемпионата Европы по борьбе, который проходит в финском Вантаа.Россиянин Хугаев стал серебряным призером чемпионата ЕвропыРоссийский борец вольного стиля Алан Хугаев завоевал серебро в весовой категории до 125 кг на чемпионате Европы, который проходит в финском Вантаа.Россиянка Ологонова выиграла бронзу ЧЕРоссиянка Ирина Ологонова завоевала «бронзу» в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе, который проходит в финском Вантаа.
Футбол
Финал Кубка Греции начался на полчаса позже из-за драки фанатов (видео)
Футбол
Комбаров обошел Романцева и Бубнова по количеству матчей за «Спартак»
Футбол
Артем Ребров: Когда оформим, тогда и будем чемпионами
Футбол
Валерий Петраков: Мы не испугались. И выглядели достойно
все новости