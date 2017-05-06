Артем Сурков: Увидел трибуны - захотелось выиграть у серба у него дома

Россиянин Артем Сурков стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе в категории до 66 кг. В финальной схватке наш борец в блестящем стиле победил хозяина ковра олимпийского чемпиона Рио Давора Штепанека со счетом 12:1.

- Сербские болельщики горячо болели за своего кумира. На вас трибуны не давили?

- На некоторых давят, но когда я выходил в зал, посмотрел на эти трибуны, мне стало так приятно – очень захотелось выиграть у серба у него дома.

- Как заработали рассечение?

- Штепанек заехал мне головой в губу, я даже на несколько секунд выключился.

- Вы провели выдающийся поединок против одного из главных фаворитов. Немного поподробнее расскажите?

- Я хорошо изучил соперника, знал обо всех его коронных приемах. «Лампочку» за голову он хорошо делает, ногами подрабатывает. Мы с тренерами подготовились к этому. Старался навязать ему свою борьбу – руки снизу. Пробивать, поднимать его, чтоб головой не бил. Но один раз мне все же досталось.

Турнир проходит в Нови-Саде (Сербия). Сегодня в борьбу вступили борцы греко-римского стиля. Завтра чемпионат завершится.