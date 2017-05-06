Паулу Фонсека: Посвящаем чемпионство болельщикам «Шахтера», которые находятся в Донецке и по всей Украине
Главный
тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после
досрочного завоевания титула чемпиона Украины. Напомним, что сегодня его
команда победила «Зарю» со счетом 3:2.
«Сегодня мне хочется делать все, но не комментировать игру. Мы достигли
самого главного – победили. «Шахтер» в десятый раз стал чемпионом. Это был
очень сложный сезон для команды, уже не первый. Хочу посвятить эту большую
победу своим футболистам, тренерскому штабу и абсолютно всем сотрудникам клуба.
Хочется больше говорить именно о чемпионстве. Это не просто какая-то очередная
победа – она действительно единственная в своем роде. Я должен напомнить, каким
было начало этого сезона, и поблагодарить людей, поверивших в наш тренерский
штаб.
Особенно президента и генерального директора. Менять
главного тренера после 12 лет его пребывания в клубе – это непросто. Я посвящаю
эту победу людям, которые поверили в меня. Также не могу забыть о наших
болельщиках – не только тех, что приходят на стадионы и поддерживают нас. Я
говорю обо всех, кто находится по всей стране и, конечно же, в Донецке. Уверен,
наши болельщики хотели бы сейчас отмечать рядом с «Шахтером» десятое для клуба
чемпионство. Мы хотим сказать им, что всегда были с ними, думали о них и
чувствовали их поддержку. Эта победа посвящается и им», - цитирует Фонсеку
официальный сайт «Шахтера».
Напомним, что «Шахтер» стал чемпионом Украины в десятый раз. Больше только у киевского «Динамо» - 15 чемпионских титулов.
Матч
Голы
Феррейра 38 (1:0). Исмаили 52 (2:0). Ордец 55 (3:0). Харатин 80 (3:1). Бонавентуре 88 (3:2).
Место и дата
06 мая 17:00, Донбасс Арена, Онлайн-трансляция