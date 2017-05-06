Паулу Фонсека: Посвящаем чемпионство болельщикам «Шахтера», которые находятся в Донецке и по всей Украине

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после досрочного завоевания титула чемпиона Украины. Напомним, что сегодня его команда победила «Зарю» со счетом 3:2.

«Сегодня мне хочется делать все, но не комментировать игру. Мы достигли самого главного – победили. «Шахтер» в десятый раз стал чемпионом. Это был очень сложный сезон для команды, уже не первый. Хочу посвятить эту большую победу своим футболистам, тренерскому штабу и абсолютно всем сотрудникам клуба. Хочется больше говорить именно о чемпионстве. Это не просто какая-то очередная победа – она действительно единственная в своем роде. Я должен напомнить, каким было начало этого сезона, и поблагодарить людей, поверивших в наш тренерский штаб.

Особенно президента и генерального директора. Менять главного тренера после 12 лет его пребывания в клубе – это непросто. Я посвящаю эту победу людям, которые поверили в меня. Также не могу забыть о наших болельщиках – не только тех, что приходят на стадионы и поддерживают нас. Я говорю обо всех, кто находится по всей стране и, конечно же, в Донецке. Уверен, наши болельщики хотели бы сейчас отмечать рядом с «Шахтером» десятое для клуба чемпионство. Мы хотим сказать им, что всегда были с ними, думали о них и чувствовали их поддержку. Эта победа посвящается и им», - цитирует Фонсеку официальный сайт «Шахтера».

Напомним, что «Шахтер» стал чемпионом Украины в десятый раз. Больше только у киевского «Динамо» - 15 чемпионских титулов.