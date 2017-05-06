Николай Павлов: Слабых соперников в Финале шести не бывает
Диагональный
новосибирского «Локомотива» Николай Павлов после победы над «Газпромом-Югрой» в
матче Финала шести чемпионата России отдал должное силе соперника.
«Слабых
соперников тут не бывает. Играли нервозно, играли ровно. Сургут в концовке
неплохо сыграл, а мы ошиблись и проиграли в первой партии. Не имеет никакого
значения, какой соперник первый: надо побеждать и выходить в следующий раунд.
Мы играем только на победу. Есть еще запас у нас, потому что много чего хотели,
но не реализовали. Начинать первыми тяжелее всего – некая нервозность у всех
команд. Очень радует, что победили сегодня и подчеркну, что соперников слабых
не бывает», - приводит «Р-Спорт» слова Павлова.
В
субботу в Москве «Локомотив» победил «Газпром-Югру» со счетом 3:1 в матче группы
А Финала шести чемпионата России.
В следующем матче «Локомотив» 7 мая сыграет с
казанским «Зенитом», а «Газпром-Югра» встретится с клубом из столицы Татарстана
8 мая. Команды, занявшие в группе первое и второе места, выйдут в полуфинал.