Николай Павлов: Слабых соперников в Финале шести не бывает

Диагональный новосибирского «Локомотива» Николай Павлов после победы над «Газпромом-Югрой» в матче Финала шести чемпионата России отдал должное силе соперника.

«Слабых соперников тут не бывает. Играли нервозно, играли ровно. Сургут в концовке неплохо сыграл, а мы ошиблись и проиграли в первой партии. Не имеет никакого значения, какой соперник первый: надо побеждать и выходить в следующий раунд. Мы играем только на победу. Есть еще запас у нас, потому что много чего хотели, но не реализовали. Начинать первыми тяжелее всего – некая нервозность у всех команд. Очень радует, что победили сегодня и подчеркну, что соперников слабых не бывает», - приводит «Р-Спорт» слова Павлова.

В субботу в Москве «Локомотив» победил «Газпром-Югру» со счетом 3:1 в матче группы А Финала шести чемпионата России.

В следующем матче «Локомотив» 7 мая сыграет с казанским «Зенитом», а «Газпром-Югра» встретится с клубом из столицы Татарстана 8 мая. Команды, занявшие в группе первое и второе места, выйдут в полуфинал.