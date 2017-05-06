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«Реал» на выезде разгромил «Гранаду», Мората и Хамес забили дважды

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 36-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и мадридским «Реалом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Реала».

В составе победителей по дублю сделали Альваро Мората и Хамес Родригес. «Реал» делит первое место в чемпионате Испании с «Барселоной», имея матч в запасе. У обеих команд 84 очка. «Гранада» уже вылетела из Примеры – 20 очков и 19-е место.

Чемпионат Испании. Примера

36-й тур

Матч

Гранада - Реал - 0:4 (0:4)

Голы

Родригес 3 (0:1). Родригес 11 (0:2). Мората 30 (0:3). Мората 35 (0:4).

Состав

Гранада: Очоа, Ингасон, Силва Г., Фулкьер, Малле (Агбо, 18), Ангбан, Перейра (Juanan Entrena, 80), Крхин (Ломбан, 46), Рамос, Куэнка

Реал: Касилья, Рамос, Коэнтрау, Данило, Начо, Ковачич, Асенсио (Бензема, 59), Каземиро (Иско, 68), Родригес, Васкес (Мариано, 77), Мората

Предупреждения:

Ингасон, 87 - нет

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

06 мая 21:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция

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