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Сборная Швеции в Кельне разгромила немцев

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты сборной Германии в своем втором матче чемпионата мира проиграли команде Швеции.

Встреча, прошедшая в субботу в Кельне на льду «Ланксесс-Арены», завершилась со счетом 7:2 в пользу шведов. В их составе по шайбе забросили Оливер Экман-Ларссон, Виктор Раск, Линус Умарк, Юнас Бродин и Габриэль Ландеског, а Вильям Нюландер оформил дубль. У немцев отличились Патрик Хагер и Филип Гогулла.

Таким образом, шведы набрали четыре очка и вышли в лидеры группы А. У немцев осталось три очка. Напомним, что в этой группе выступает сборная России, которая свой второй матч турнира проведет в воскресенье против итальянцев.

В следующих матчах турнира шведы 8 мая в 21:15 (мск) встретятся с командой США, а немцы 8 мая в 17:15 (мск) сыграют с россиянами.

Матч

Германия - Швеция - 2:7 (1:1, 1:3, 0:3)

Голы:

Экман-Ларссон (Ландескуг, Раск), 6:56 (0:1). Хагер (Зайденберг Д., Элиз), 16:14 (1:1). Раск (Хедман, Строльман), 20:23 (1:2 - бол.). Гогулла (Плахта, Шютц), 25:26 (2:2 - бол.). Умарк (Крюгер), 35:14 (2:3). Бродин (Нюландер, Эрикссон), 39:57 (2:4). Ландескуг (Раск, Сёдерберг), 49:42 (2:5). Нюландер (Строльман), 50:40 (2:6). Нюландер (Ландескуг), 51:59 (2:7).

Место и дата

06 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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