Сборная Швеции в Кельне разгромила немцев

Хоккеисты сборной Германии в своем втором матче чемпионата мира проиграли команде Швеции.

Встреча, прошедшая в субботу в Кельне на льду «Ланксесс-Арены», завершилась со счетом 7:2 в пользу шведов. В их составе по шайбе забросили Оливер Экман-Ларссон, Виктор Раск, Линус Умарк, Юнас Бродин и Габриэль Ландеског, а Вильям Нюландер оформил дубль. У немцев отличились Патрик Хагер и Филип Гогулла.

Таким образом, шведы набрали четыре очка и вышли в лидеры группы А. У немцев осталось три очка. Напомним, что в этой группе выступает сборная России, которая свой второй матч турнира проведет в воскресенье против итальянцев.

В следующих матчах турнира шведы 8 мая в 21:15 (мск) встретятся с командой США, а немцы 8 мая в 17:15 (мск) сыграют с россиянами.