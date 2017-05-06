Сборная Швеции в Кельне разгромила немцев
Хоккеисты
сборной Германии в своем втором матче чемпионата мира проиграли команде Швеции.
Встреча,
прошедшая в субботу в Кельне на льду «Ланксесс-Арены», завершилась со счетом 7:2
в пользу шведов. В их составе по шайбе забросили Оливер Экман-Ларссон, Виктор
Раск, Линус Умарк, Юнас Бродин и Габриэль Ландеског, а Вильям Нюландер оформил
дубль. У немцев отличились Патрик Хагер и Филип Гогулла.
Таким
образом, шведы набрали четыре очка и вышли в лидеры группы А. У немцев осталось
три очка. Напомним, что в этой группе выступает сборная России, которая свой
второй матч турнира проведет в воскресенье против итальянцев.
В следующих матчах турнира шведы 8 мая в 21:15 (мск) встретятся с командой США, а немцы 8 мая в 17:15 (мск) сыграют с россиянами.
Матч
Германия - Швеция - 2:7 (1:1, 1:3, 0:3)
Голы:
Экман-Ларссон (Ландескуг, Раск), 6:56 (0:1). Хагер (Зайденберг Д., Элиз), 16:14 (1:1). Раск (Хедман, Строльман), 20:23 (1:2 - бол.). Гогулла (Плахта, Шютц), 25:26 (2:2 - бол.). Умарк (Крюгер), 35:14 (2:3). Бродин (Нюландер, Эрикссон), 39:57 (2:4). Ландескуг (Раск, Сёдерберг), 49:42 (2:5). Нюландер (Строльман), 50:40 (2:6). Нюландер (Ландескуг), 51:59 (2:7).
Место и дата
06 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция