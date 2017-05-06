«Ювентус» спасся от поражения в матче с «Торино»

Матч 35-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Торино» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Первый мяч ударом со штрафного забил Адем Льяич. С 57-й минуте «Торино» играл в меньшинстве после удаления Африйе Аква. На 90+2 минуте вышедший на замену Гонсало Игуаин сравнял результат.

После ничьей в туринском дерби «Ювентус» имеет в активе 85 очков и продолжает лидировать в серии А. У «Торино» 50 очков и девятое место.

Чемпионат Италии. Серия А

35-й тур