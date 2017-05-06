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«Ювентус» спасся от поражения в матче с «Торино»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 35-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Торино» завершился вничью.  Итоговый счет матча – 1:1.

Первый мяч ударом со штрафного забил Адем Льяич. С 57-й минуте «Торино» играл в меньшинстве после удаления Африйе Аква. На 90+2 минуте вышедший на замену Гонсало Игуаин сравнял результат.

После ничьей в туринском дерби «Ювентус» имеет в активе 85 очков и продолжает лидировать в серии А. У «Торино» 50 очков и девятое место.

Чемпионат Италии. Серия А

35-й тур

Матч

Ювентус - Торино - 1:1 (0:0)

Голы

Льяич 52 (0:1). Игуаин 90 (1:1).

Состав

Ювентус: Нето, Бенатиа, Бонуччи, Лихтштайнер, Куадрадо, Стураро (Игуаин, 56), Асамоа, Хедира, Ринкон (Пьянич, 69), Дибала (Алекс, 80), Манджукич

Торино: Харт, Заппакоста, Молинаро, Моретти, Роззеттини, Аква, Баселли (Оби, 75), Фальке (Итурбе, 83), Льяич, Бойе (Бенасси, 63), Белотти

Предупреждения:

Асамоа, 51; Дибала, 53; Куадрадо, 76 - Моретти, 13; Аква, 38; Молинаро, 42

Удаления:

нет - Аква, 58

Судья:

Паоло Валери (Италия)

Место и дата

06 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

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