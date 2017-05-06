«Ювентус» спасся от поражения в матче с «Торино»
Матч 35-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Торино»
завершился вничью. Итоговый счет матча –
1:1.
Первый мяч ударом со штрафного забил Адем Льяич. С 57-й минуте «Торино»
играл в меньшинстве после удаления Африйе Аква. На 90+2 минуте вышедший на
замену Гонсало Игуаин сравнял результат.
После ничьей в туринском дерби «Ювентус» имеет в активе 85 очков и
продолжает лидировать в серии А. У «Торино» 50 очков и девятое место.
Чемпионат Италии. Серия А
35-й тур
Матч
Голы
Льяич 52 (0:1). Игуаин 90 (1:1).
Состав
Ювентус: Нето, Бенатиа, Бонуччи, Лихтштайнер, Куадрадо, Стураро (Игуаин, 56), Асамоа, Хедира, Ринкон (Пьянич, 69), Дибала (Алекс, 80), Манджукич
Торино: Харт, Заппакоста, Молинаро, Моретти, Роззеттини, Аква, Баселли (Оби, 75), Фальке (Итурбе, 83), Льяич, Бойе (Бенасси, 63), Белотти
Предупреждения:
Асамоа, 51; Дибала, 53; Куадрадо, 76 - Моретти, 13; Аква, 38; Молинаро, 42
Удаления:
нет - Аква, 58
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
06 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция