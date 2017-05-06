Дубль Да Косты не спас французов от поражения в матче с норвежцами
Хоккеисты
сборной Норвегии в своем стартовом матче чемпионата мира переиграли команду
Франции.
Встреча,
прошедшая в субботу в Париже на льду «АккорХотелс-Арены», завершилась со счетом
3:2 в пользу норвежцев. В их составе по шайбе забросили Кен-Андре Олимб и
Патрик Торесен, оформивший дубль. У французов дважды отличился Стефан Да Коста.
Таким
образом, норвежцы набрали три очка и стали одними из лидеров группы В, где три
очка также имеют канадцы, финны и чехи. У французов пока очков нет.
В следующих матчах турнира французы 7 мая в 17:15 (мск) сыграют с финнами, а норвежцы 7 мая в 21:15 (мск) сразятся со швейцарцами.
Матч
Норвегия - Франция - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы:
Олимб К. (Торесен П., Олимб М.), 25:13 (1:0). Торесен П. (Олимб М., Олимб К.), 29:41 (2:0 - бол.). да Коста С. (Флери), 38:14 (2:1). Торесен П. (A. Reichenberg), 49:49 (3:1). да Коста С. (Беш, Овитю), 49:59 (3:2).
Место и дата
06 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция