Дубль Да Косты не спас французов от поражения в матче с норвежцами

Хоккеисты сборной Норвегии в своем стартовом матче чемпионата мира переиграли команду Франции.

Встреча, прошедшая в субботу в Париже на льду «АккорХотелс-Арены», завершилась со счетом 3:2 в пользу норвежцев. В их составе по шайбе забросили Кен-Андре Олимб и Патрик Торесен, оформивший дубль. У французов дважды отличился Стефан Да Коста.

Таким образом, норвежцы набрали три очка и стали одними из лидеров группы В, где три очка также имеют канадцы, финны и чехи. У французов пока очков нет.

В следующих матчах турнира французы 7 мая в 17:15 (мск) сыграют с финнами, а норвежцы 7 мая в 21:15 (мск) сразятся со швейцарцами.