Дэйв Льюис: Позитивные моменты в игре Белоруссии есть. Жаль, меньше, чем хотелось бы
Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис поделился впечатлениями
после матча против сборной Чехии на чемпионате мира по хоккею. Напомним, что
его команда уступила со счетом 1:6.
- Вам сейчас очень тяжело?
- Мы приехали участвовать в турнире, где играют только лучшие. Так что
воспринимаю сейчас матч с Чехией как подготовку к игре с Канадой.
- Некоторые решения действительно вызывают вопросы. Более всего — эпизод с
не засчитанной шайбой Костицына. При отложенном штрафе чешский игрок не
завладел шайбой уверенно. Тем не менее, наш бросок и шайбу не засчитали. А этот
момент мог в дальнейшем решить очень многое.
- Пожалуй. График сейчас, как и говорил, возможно, даже жестче прошлогоднего. И соперники как на подбор: чехи вчера вполне могли одолеть Канаду. Что до нашей игры, то позитивные моменты действительно есть. Жаль, заметно меньше, чем хотелось бы, - цитирует Льюиса «Прессбол».
Матч
Белоруссия - Чехия - 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
Голы:
Врана (Бирнер, Ржепик), 13:16 (0:1). Гудас (Ворачек), 17:30 (0:2). Павлович (Денисов, Лисовец), 21:13 (1:2). Червенка (Горак, Ержабек), 35:38 (1:3). Шимек (Радил, Ворачек), 47:26 (1:4 - бол.). Ворачек (Пастрняк, Кундратек), 49:37 (1:5). Кемпны (Зогорна, Ганзл), 59:44 (1:6).
Место и дата
06 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция