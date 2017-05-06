Дэйв Льюис: Позитивные моменты в игре Белоруссии есть. Жаль, меньше, чем хотелось бы

Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на чемпионате мира по хоккею. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:6.

- Вам сейчас очень тяжело?

- Мы приехали участвовать в турнире, где играют только лучшие. Так что воспринимаю сейчас матч с Чехией как подготовку к игре с Канадой.

- К судейству претензий нет?

- Некоторые решения действительно вызывают вопросы. Более всего — эпизод с не засчитанной шайбой Костицына. При отложенном штрафе чешский игрок не завладел шайбой уверенно. Тем не менее, наш бросок и шайбу не засчитали. А этот момент мог в дальнейшем решить очень многое.

- Странное чувство: пока сборная справляется плохо, но все же лучше, чем год назад. Согласитесь?

- Пожалуй. График сейчас, как и говорил, возможно, даже жестче прошлогоднего. И соперники как на подбор: чехи вчера вполне могли одолеть Канаду. Что до нашей игры, то позитивные моменты действительно есть. Жаль, заметно меньше, чем хотелось бы, - цитирует Льюиса «Прессбол».