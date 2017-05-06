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Дэйв Льюис: Позитивные моменты в игре Белоруссии есть. Жаль, меньше, чем хотелось бы

Источник:  «Прессбол»Комментарии

Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на чемпионате мира по хоккею. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:6.

- Вам сейчас очень тяжело?

 - Мы приехали участвовать в турнире, где играют только лучшие. Так что воспринимаю сейчас матч с Чехией как подготовку к игре с Канадой.

- К судейству претензий нет?

- Некоторые решения действительно вызывают вопросы. Более всего — эпизод с не засчитанной шайбой Костицына. При отложенном штрафе чешский игрок не завладел шайбой уверенно. Тем не менее, наш бросок и шайбу не засчитали. А этот момент мог в дальнейшем решить очень многое.

- Странное чувство: пока сборная справляется плохо, но все же лучше, чем год назад. Согласитесь?

- Пожалуй. График сейчас, как и говорил, возможно, даже жестче прошлогоднего. И соперники как на подбор: чехи вчера вполне могли одолеть Канаду. Что до нашей игры, то позитивные моменты действительно есть. Жаль, заметно меньше, чем хотелось бы, - цитирует Льюиса «Прессбол».

Матч

Белоруссия - Чехия - 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

Голы:

Врана (Бирнер, Ржепик), 13:16 (0:1). Гудас (Ворачек), 17:30 (0:2). Павлович (Денисов, Лисовец), 21:13 (1:2). Червенка (Горак, Ержабек), 35:38 (1:3). Шимек (Радил, Ворачек), 47:26 (1:4 - бол.). Ворачек (Пастрняк, Кундратек), 49:37 (1:5). Кемпны (Зогорна, Ганзл), 59:44 (1:6).

Место и дата

06 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция


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