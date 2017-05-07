Дмитрий Гунько: Кадровые потери сказались на результате

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение от «Тамбова» (1:2) в 35-м туре первенства ФНЛ.

«Игра получилась довольно интересной. Но, к сожалению, кадровые потери, которые мы понесли, все же сказались на результате.

«Свой шанс получили другие ребята. Кто-то проявил себя чуть лучше, кто-то — чуть хуже. Много моментов не реализовали. А во втором тайме допустили решающую ошибку», - приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака».