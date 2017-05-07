Дмитрий Гунько: Кадровые потери сказались на результате
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал
поражение от «Тамбова» (1:2) в 35-м туре первенства ФНЛ.
«Игра получилась довольно интересной. Но, к сожалению,
кадровые потери, которые мы понесли, все же сказались на результате.
«Свой шанс получили другие ребята. Кто-то проявил себя чуть лучше, кто-то — чуть хуже. Много моментов не реализовали. А во втором тайме допустили решающую ошибку», - приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака».
Матч
Спартак-2 - Тамбов - 1:2 (0:1)
Голы
Шевчук 36 (0:1). Давыдов 53 (1:1). Часовских 71 (1:2).
Состав
Спартак-2: Песьяков, Хомуха, Сокол, Щербаков, Леонтьев, Пантелеев, Самсонов, Савичев, Бакаев, Нимели, Давыдов
Тамбов: Вавилин, Горбатюк, Овсиенко, Быстров, Шляков, Трусевич, Чернышов, Мурнин, Шевчук, Дорожкин, Делькин
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
06 мая 13:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция