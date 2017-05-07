Александр Ивченко: Мы заслуженно победили крепкую команду
Главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко прокомментировал
победу над «Шинником» (5:1) в 35-м туре первенства ФНЛ.
«Думаю, что мы заслуженно победили крепкую команду. Наши
футболисты заставили часто ошибаться игроков «Шинника». Они очень хорошо
оказывали давление на соперника.
В первом тайме мне отрезками не нравилась наша игра в
обороне. Какая-то слишком мудреная. Об этом поговорили в перерыве и, тем не
менее, не удержали ворота «сухими».
Хорошо, что при счете 2:1 вернули себе инициативу. Вовремя забили голы. В целом, провели хороший матч», - цитирует Ивченко официальный сайт «Тюмени».
Матч
Голы
Кленкин 7 (1:0). Рябокобыленко 45 (2:0). Гоцук 61 (2:1). Лешонок 66 (3:1). Рябокобыленко 77 (4:1 - пен.). Лешонок 90 (5:1).
Состав
Тюмень: Обухов, Маслов, Ахмедов, Шакуро, Гузь, Кленкин, Чудин, Теленков, Шляпкин, Рябокобыленко, Чуканов
Шинник: Яшин, Евсеев, Царикаев, Чистяков, Гоцук, Дзахов (Султонов, 44), Айрапетян (Ослоновский, 25), Нетфуллин, Ятченко, Низамутдинов, Земсков
Предупреждения:
Маслов, 16 - Айрапетян, 18; Ятченко, 28; Земсков, 36
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
06 мая 13:00, Геолог, Онлайн-трансляция