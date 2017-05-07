Александр Ивченко: Мы заслуженно победили крепкую команду

Главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко прокомментировал победу над «Шинником» (5:1) в 35-м туре первенства ФНЛ.

«Думаю, что мы заслуженно победили крепкую команду. Наши футболисты заставили часто ошибаться игроков «Шинника». Они очень хорошо оказывали давление на соперника.

В первом тайме мне отрезками не нравилась наша игра в обороне. Какая-то слишком мудреная. Об этом поговорили в перерыве и, тем не менее, не удержали ворота «сухими».

Хорошо, что при счете 2:1 вернули себе инициативу. Вовремя забили голы. В целом, провели хороший матч», - цитирует Ивченко официальный сайт «Тюмени».