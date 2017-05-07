Александр Побегалов: Игроки «Шинника» вытащили сезон, но не выдержали этой гонки
Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов
прокомментировал поражение от «Тюмени» (1:5) в матче 35-го тура первенства ФНЛ.
– Сделали два подарка. После 0:2 тяжело было отыграться.
Поговорили в раздевалке, после чего немножко встрепенулись. Отыграли один гол,
но тут же сделали еще один подарок. Мы – бюро добрых услуг! Нас наказывают за
наши ошибки. Понимаю, что футбол – это игра ошибок. Но не таких же…
– Какая задача была у
«Шинника» на этот сезон?
– Изначально, учитывая наши финансовые возможности и комплектование, хотели не вылететь из ФНЛ. Ребята – молодцы! Они вытащили сезон, забрались на места, которые позволяют бороться за «стыки», но, к сожалению, не выдержали этой гонки.
– Болельщики ходят на
вашу команду?
– Также, как в Тюмени. Тенденция снижения посещаемости коснулась практически всех городов России. Даже Воронежа, где ходили на футбол больше всего.
Матч
Голы
Кленкин 7 (1:0). Рябокобыленко 45 (2:0). Гоцук 61 (2:1). Лешонок 66 (3:1). Рябокобыленко 77 (4:1 - пен.). Лешонок 90 (5:1).
Состав
Тюмень: Обухов, Маслов, Ахмедов, Шакуро, Гузь, Кленкин, Чудин, Теленков, Шляпкин, Рябокобыленко, Чуканов
Шинник: Яшин, Евсеев, Царикаев, Чистяков, Гоцук, Дзахов (Султонов, 44), Айрапетян (Ослоновский, 25), Нетфуллин, Ятченко, Низамутдинов, Земсков
Предупреждения:
Маслов, 16 - Айрапетян, 18; Ятченко, 28; Земсков, 36
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
06 мая 13:00, Геолог, Онлайн-трансляция