Александр Побегалов: Игроки «Шинника» вытащили сезон, но не выдержали этой гонки

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал поражение от «Тюмени» (1:5) в матче 35-го тура первенства ФНЛ.

– Сделали два подарка. После 0:2 тяжело было отыграться. Поговорили в раздевалке, после чего немножко встрепенулись. Отыграли один гол, но тут же сделали еще один подарок. Мы – бюро добрых услуг! Нас наказывают за наши ошибки. Понимаю, что футбол – это игра ошибок. Но не таких же…

– Какая задача была у «Шинника» на этот сезон?

– Изначально, учитывая наши финансовые возможности и комплектование, хотели не вылететь из ФНЛ. Ребята – молодцы! Они вытащили сезон, забрались на места, которые позволяют бороться за «стыки», но, к сожалению, не выдержали этой гонки.

– Болельщики ходят на вашу команду?

– Также, как в Тюмени. Тенденция снижения посещаемости коснулась практически всех городов России. Даже Воронежа, где ходили на футбол больше всего.