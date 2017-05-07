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Александр Побегалов: Игроки «Шинника» вытащили сезон, но не выдержали этой гонки

Источник:  ФК «Тюмень»Комментарии

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал поражение от «Тюмени» (1:5) в матче 35-го тура первенства ФНЛ.

– Сделали два подарка. После 0:2 тяжело было отыграться. Поговорили в раздевалке, после чего немножко встрепенулись. Отыграли один гол, но тут же сделали еще один подарок. Мы – бюро добрых услуг! Нас наказывают за наши ошибки. Понимаю, что футбол – это игра ошибок. Но не таких же…

– Какая задача была у «Шинника» на этот сезон?
– Изначально, учитывая наши финансовые возможности и комплектование, хотели не вылететь из ФНЛ. Ребята – молодцы! Они вытащили сезон, забрались на места, которые позволяют бороться за «стыки», но, к сожалению, не выдержали этой гонки.

– Болельщики ходят на вашу команду?
– Также, как в Тюмени. Тенденция снижения посещаемости коснулась практически всех городов России. Даже Воронежа, где ходили на футбол больше всего.

Матч

Тюмень - Шинник - 5:1 (2:0)

Голы

Кленкин 7 (1:0). Рябокобыленко 45 (2:0). Гоцук 61 (2:1). Лешонок 66 (3:1). Рябокобыленко 77 (4:1 - пен.). Лешонок 90 (5:1).

Состав

Тюмень: Обухов, Маслов, Ахмедов, Шакуро, Гузь, Кленкин, Чудин, Теленков, Шляпкин, Рябокобыленко, Чуканов

Шинник: Яшин, Евсеев, Царикаев, Чистяков, Гоцук, Дзахов (Султонов, 44), Айрапетян (Ослоновский, 25), Нетфуллин, Ятченко, Низамутдинов, Земсков

Предупреждения:

Маслов, 16 - Айрапетян, 18; Ятченко, 28; Земсков, 36

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

06 мая 13:00, Геолог, Онлайн-трансляция

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