Павел Гусев: Рады, что дважды обыграли чемпиона в этом сезоне

Главный тренер воронежского «Факела» Павел Гусев прокомментировал победу над московским «Динамо» (1:0) в 35-м туре первенства ФНЛ.

«Хочу поздравить безоговорочного чемпиона ФНЛ – московское «Динамо». Желаю им успешного выступления в премьер-лиге. Рад, что к этим результатам привели их Юрий Ковтун и Юрий Калитвинцев, которые в свое время были моими подопечными.

Нашим болельщикам – большое спасибо за поддержку. Также спасибо ребятам за то, что выполнили установку. Рады, что дважды обыграли чемпиона в этом сезоне. После разгромного поражения в домашней игре от прямого конкурента обыграть первую команду на выезде – дорогого стоит.

Мы понимали, что «Динамо» - фаворит и попытались сыграть в обороне строго. Практически это удалось, за исключением момента, когда во время стандарта наши центральные защитники дали пробить головой Кириллу Панченко.

Также получались быстрые переходы из обороны в атаку, что и сработало. «Динамо» оголило тылы, отправившись добывать победу, чем мы и воспользовались.

Ничейный результат практически лишал наш шансов побороться за стыковые игры. Три последующие тура будут для нас решающими и определяющими», - цитирует Гусева официальный сайт «Динамо».