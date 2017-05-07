Павел Гусев: Рады, что дважды обыграли чемпиона в этом сезоне
Главный тренер воронежского «Факела» Павел Гусев
прокомментировал победу над московским «Динамо» (1:0) в 35-м туре первенства
ФНЛ.
«Хочу поздравить безоговорочного чемпиона ФНЛ – московское
«Динамо». Желаю им успешного выступления в премьер-лиге. Рад, что к этим
результатам привели их Юрий Ковтун и Юрий Калитвинцев, которые в свое время
были моими подопечными.
Нашим болельщикам – большое спасибо за поддержку. Также
спасибо ребятам за то, что выполнили установку. Рады, что дважды обыграли
чемпиона в этом сезоне. После разгромного поражения в домашней игре от прямого
конкурента обыграть первую команду на выезде – дорогого стоит.
Мы понимали, что «Динамо» - фаворит и попытались сыграть в обороне строго. Практически это удалось, за исключением момента, когда во время стандарта наши центральные защитники дали пробить головой Кириллу Панченко.
Также получались быстрые переходы из обороны в атаку, что и сработало. «Динамо» оголило тылы, отправившись добывать победу, чем мы и воспользовались.
Ничейный результат практически лишал наш шансов побороться за стыковые игры. Три последующие тура будут для нас решающими и определяющими», - цитирует Гусева официальный сайт «Динамо».
Матч
Голы
Касьян 78 (0:1).
Состав
Динамо: Шунин, Темников, Козлов, Терехов С., Белоруков, Рыков, Сапета, Ташаев, Соснин, Панченко, Бечирай
Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Осипенко, Багаев, Иванов, Свежов, Каюмов, Соловьёв, Касьян, Бирюков
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
06 мая 15:00, Арена Химки, Онлайн-трансляция