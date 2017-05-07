Дмитрий Парфенов: Осознание того, что вышли в РФПЛ еще не пришло

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:0) в 35-м туре ФНЛ, а также обсудил выход команды в премьер-лигу.

– Ребят хочется поблагодарить, руководство, болельщиков, – приводит слова Парфенова официальный сайт «Нефтехимика». – Мы одной семьей двигались к этой цели, мы пришли, но пока осознание еще не пришло, хотя сделали дело, но проблем с этим, думается, не будет.

– Позвольте поздравить Вас с выходом в премьер-лигу, какие планы в связи с этим?

–Спасибо за поздравления! Сейчас я вам никаких планов не скажу, все руководство ожидало, когда это официально произойдет, вот случилось и теперь можно уже и обсуждать в самое ближайшее время.

Не простой путь у нас получился, а простых и не бывает. Рад, что сегодня дожали, можно сказать, и досрочно вышли.

– Почему в первом тайме не удалось сразу решить вопрос о победителе?

– Ну, во-первых, соперник, это раз, а во-вторых это поле — такого газона я не видел… мне просто ребят жалко, и болельщиков, которые приходят увидеть футбол, а тут борьба.