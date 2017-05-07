Юрий Уткульбаев: Ребята выполнили ту установку, что я просил

Главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев прокомментировал домашнее поражение от «Тосно» (0:2) в 35-м туре первенства ФНЛ.

– Во-первых хочется поздравить команду «Тосно» с выходом в премьер-лигу. Мы пытались сегодня противопоставить им желание, борьбу. Если первый тайм мы еще провели на равных, то во втором исполнительское мастерство при стандартах, позволило им забить голы и победить в этом матче.

– Дальнейшие планы на окончание сезона?

– Будем также все силы отдавать в игре, и положительный результат еще будет.

– Вы довольны игрой своих подопечных?

– Да, доволен, ребята выполнили ту установку, что я просил. Понятно, что без ошибок не бывает, и надо понимать, что команда соперников тоже готовиться, наигрывает стандарты, и от всех опасностей не убережешься, но, еще раз повторю, что имеем, на данный момент – то имеем.