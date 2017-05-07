Юрий Уткульбаев: Ребята выполнили ту установку, что я просил
Главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев прокомментировал
домашнее поражение от «Тосно» (0:2) в 35-м туре первенства ФНЛ.
– Во-первых хочется поздравить команду «Тосно» с выходом в премьер-лигу.
Мы пытались сегодня противопоставить им желание, борьбу. Если первый тайм мы
еще провели на равных, то во втором исполнительское мастерство при стандартах,
позволило им забить голы и победить в этом матче.
– Дальнейшие планы на
окончание сезона?
– Будем также все силы отдавать в игре, и положительный результат еще будет.
– Вы довольны игрой
своих подопечных?
– Да, доволен, ребята выполнили ту установку, что я просил. Понятно, что без ошибок не бывает, и надо понимать, что команда соперников тоже готовиться, наигрывает стандарты, и от всех опасностей не убережешься, но, еще раз повторю, что имеем, на данный момент – то имеем.
Матч
Нефтехимик - Тосно - 0:2 (0:0)
Голы
Чиркин 64 (0:1). Сухарев 76 (0:2).
Состав
Нефтехимик: Книга, Ситдиков, Сорокин, Морозов, Пытлев, Воронкин, Маляка, Гелоян, Бабырь, Галиакберов, Муллин
Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Сухарев, Буйволов, Альшин, Палиенко, Богаев, Чиркин, Галиулин, Заболотный, Милевский
Судья:
Павел Шадыханов (Россия)
Место и дата
06 мая 16:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция