«Оттава» вышла вперед в серии, победив в овертайме «Рейнджерс»

В пятом матче второго раунда Кубка Стэнли «Оттава» на домашнем льду в овертайме обыграла «Рейнджерс» со счетом 5:4.

У гостей голами отметились Йеспер Фаст, Ник Холден, Райан Макдона и Джимми Веси, а у хозяев льда шайбы забросили Марк Стоун, Майк Хоффман, Том Пайят, Дерек Брассар и Кайл Туррис, забивший в овертайме.

В серии до четырех побед «Оттава» взяла верх в третьем для себя матче и вышла вперед в счете – 3-2. Шестая встреча противостояния состоится 10 мая в Нью-Йорке.

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