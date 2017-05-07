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«Оттава» вышла вперед в серии, победив в овертайме «Рейнджерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В пятом матче второго раунда Кубка Стэнли «Оттава» на домашнем льду в овертайме обыграла «Рейнджерс» со счетом 5:4.

У гостей голами отметились Йеспер Фаст, Ник Холден, Райан Макдона и Джимми Веси, а у хозяев льда шайбы забросили Марк Стоун, Майк Хоффман, Том Пайят, Дерек Брассар и Кайл Туррис, забивший в овертайме.

В серии до четырех побед «Оттава» взяла верх в третьем для себя матче и вышла вперед в счете – 3-2. Шестая встреча противостояния состоится 10 мая в Нью-Йорке.

НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Второй раунд
Пятый матч

Матч

Оттава - Рейнджерс - 5:4 О.Т. (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы:

Фаст (Смит, Хэйс), 4:07 (0:1). Холден (Веси), 5:13 (0:2). Стоун (Смит, Уайдмен), 6:03 (1:2). Хоффман (Макартур, Карлссон), 28:17 (2:2). Пайетт (Смит), 28:50 (3:2). Макдона (Грабнер, Фаст), 37:49 (3:3). Веси (Степан, Скджей), 52:48 (3:4). Брассар (Макартур, Карлссон), 58:34 (4:4). Террис (Берроуз, Карлссон), 66:28 (5:4).

Место и дата

06 мая 22:00, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция

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