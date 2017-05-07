«Оттава» вышла вперед в серии, победив в овертайме «Рейнджерс»
В пятом матче второго раунда Кубка Стэнли «Оттава» на домашнем
льду в овертайме обыграла «Рейнджерс» со счетом 5:4.
У гостей голами отметились Йеспер Фаст, Ник Холден, Райан
Макдона и Джимми Веси, а у хозяев льда шайбы забросили Марк Стоун, Майк
Хоффман, Том Пайят, Дерек Брассар и Кайл Туррис, забивший в овертайме.
В серии до четырех побед «Оттава» взяла верх в третьем для себя матче и вышла вперед в счете – 3-2. Шестая встреча противостояния состоится 10 мая в Нью-Йорке.
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Второй раунд
Пятый матч
Матч
Оттава - Рейнджерс - 5:4 О.Т. (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Фаст (Смит, Хэйс), 4:07 (0:1). Холден (Веси), 5:13 (0:2). Стоун (Смит, Уайдмен), 6:03 (1:2). Хоффман (Макартур, Карлссон), 28:17 (2:2). Пайетт (Смит), 28:50 (3:2). Макдона (Грабнер, Фаст), 37:49 (3:3). Веси (Степан, Скджей), 52:48 (3:4). Брассар (Макартур, Карлссон), 58:34 (4:4). Террис (Берроуз, Карлссон), 66:28 (5:4).
Место и дата
06 мая 22:00, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция