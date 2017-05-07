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Юрий Газзаев: «Волгарь» сделал шаг к тому, чтобы сохраниться в ФНЛ

Источник:  ФК «Волгарь»Комментарии

Главный тренер футбольного клуба «Волгарь» Юрий Газзаев прокомментировал победу над «Сибирью» (4:0) в 35-м туре первенства ФНЛ.

«Счет приятный. И важно, он победный. Понятно, что «Сибирь» в сложном положении. Игра, условно говоря, за шесть очков была. В команде соперника квалифицированные футболисты. Мы до этого, претендуя на победу, три игры сыграли вничью. В этой игре получилось забить достаточное количество голов.

В целом, я думаю, победа закономерна и очень важна в психологическом плане для команды. Это шаг к тому, чтобы сохраниться в ФНЛ и сохранить эту команду, которая должна в следующем году, наверное, станет играть заметно лучше и будет бороться за другие места», - приводит слова Газзаева официальный сайт астраханской команды.

Матч

Волгарь - Сибирь - 4:0 (2:0)

Голы

Акбашев 29 (1:0). Отставнов 35 (2:0). Сутормин 77 (3:0). Машуков 83 (4:0).

Место и дата

06 мая 17:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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