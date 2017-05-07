Юрий Газзаев: «Волгарь» сделал шаг к тому, чтобы сохраниться в ФНЛ
Главный тренер футбольного клуба «Волгарь» Юрий Газзаев
прокомментировал победу над «Сибирью» (4:0) в 35-м туре первенства ФНЛ.
«Счет приятный. И важно, он победный. Понятно, что «Сибирь»
в сложном положении. Игра, условно говоря, за шесть очков была. В команде
соперника квалифицированные футболисты. Мы до этого, претендуя на победу, три
игры сыграли вничью. В этой игре получилось забить достаточное количество
голов.
В целом, я думаю, победа закономерна и очень важна в психологическом плане для команды. Это шаг к тому, чтобы сохраниться в ФНЛ и сохранить эту команду, которая должна в следующем году, наверное, станет играть заметно лучше и будет бороться за другие места», - приводит слова Газзаева официальный сайт астраханской команды.
Матч
Голы
Акбашев 29 (1:0). Отставнов 35 (2:0). Сутормин 77 (3:0). Машуков 83 (4:0).
Место и дата
06 мая 17:00, Центральный, Онлайн-трансляция