Сергей Кирсанов: Нашим футболистам мешает играть чрезмерная мера ответственности

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал поражение от команды «Волгарь» (0:4) в матче 35-го тура первенства ФНЛ.

«Что здесь комментировать, после такого счета, результата? Я уже неоднократно говорил, что нашим футболистам мешает играть чрезмерная мера ответственности.

Мы в такой ситуации впервые оказались в футбольной карьере нашего клуба. Поэтому скованность, излишний перенастрой не дают играть.

Играть мы начинаем только тогда, когда пропускаем. В итоге так получилось», - приводит слова Кирсанова официальный сайт астраханской команды.