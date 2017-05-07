Сергей Кирсанов: Нашим футболистам мешает играть чрезмерная мера ответственности
Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал
поражение от команды «Волгарь» (0:4) в матче 35-го тура первенства ФНЛ.
«Что здесь комментировать, после такого счета, результата? Я
уже неоднократно говорил, что нашим футболистам мешает играть чрезмерная мера
ответственности.
Мы в такой ситуации впервые оказались в футбольной карьере
нашего клуба. Поэтому скованность, излишний перенастрой не дают играть.
Играть мы начинаем только тогда, когда пропускаем. В итоге так получилось», - приводит слова Кирсанова официальный сайт астраханской команды.
Матч
Голы
Акбашев 29 (1:0). Отставнов 35 (2:0). Сутормин 77 (3:0). Машуков 83 (4:0).
Место и дата
06 мая 17:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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