«Порту» упустил победу в матче с «Маритиму»

В матче 32-го тура чемпионата Португалии «Порту» на выезде сыграл вничью с командой «Маритиму» (1:1).

Счет в матче открыл полузащитник гостевой команды Отавио, а у хозяев поля отличился нападающий Дональд Джуссе.

«Порту» с 73 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Бенфики», у которой игра в запасе, на два очка, а «Маритиму» расположился на шестой строчке, имея в активе 48 баллов.

В следующем туре «драконы» примут 14 мая «Пасуш де Феррейра», а команда из Фуншала в этот же день сыграет с «Эшторилом».