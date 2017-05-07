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«Порту» упустил победу в матче с «Маритиму»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 32-го тура чемпионата Португалии «Порту» на выезде сыграл вничью с командой «Маритиму» (1:1).

Счет в матче открыл полузащитник гостевой команды Отавио, а у хозяев поля отличился нападающий Дональд Джуссе.

«Порту» с 73 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Бенфики», у которой игра в запасе, на два очка, а «Маритиму» расположился на шестой строчке, имея в активе 48 баллов.

В следующем туре «драконы» примут 14 мая «Пасуш де Феррейра», а команда из Фуншала в этот же день сыграет с «Эшторилом».

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