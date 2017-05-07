«Порту» упустил победу в матче с «Маритиму»
В матче 32-го тура чемпионата Португалии «Порту» на выезде
сыграл вничью с командой «Маритиму» (1:1).
Счет в матче открыл полузащитник гостевой команды Отавио, а
у хозяев поля отличился нападающий Дональд Джуссе.
«Порту» с 73 очками занимает второе место в турнирной
таблице, отставая от «Бенфики», у которой игра в запасе, на два очка, а «Маритиму»
расположился на шестой строчке, имея в активе 48 баллов.
В следующем туре «драконы» примут 14 мая «Пасуш де Феррейра»,
а команда из Фуншала в этот же день сыграет с «Эшторилом».
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