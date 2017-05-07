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Лукьянюк второй раз кряду стал победителем Ралли Канарских островов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский гонщик Алексей Лукьянюк вместе со своим штурманом Алексеем Арнаутовым стали победителями второго этапа чемпионата Европы по ралли (ERC), который проходил на Канарских островах.

Российский экипаж одержал победу с преимуществом, над финишировавшим вторым поляком Каетаном Катеновичем, почти в минуту (+57,2). Третье место досталось португальцу Бруну Магальяэшу.

Еще один россиянин Николай Грязин занял 11-е место (+2,49,5).

Стоит отметить, что эта победа для Алексея стала пятой на этапах чемпионата Европы, а также второй кряду на Ралли Канарских островов.

Чемпионат Европы по ралли (ERC)
Второй этап. Ралли Канарских островов

1. Алексей Лукьянюк (Ford Fiesta R5) — 02:06:01,8
2. Каетан Каетанович (Ford Fiesta R5) +57,6
3. Бруно Магальяэш (Škoda Fabia R5) +1:03,6
4. Иван Арес (Hyundai i20 R5) +1:15,4
5. Луис Монзон (Ford Fiesta R5) +1:28,7
6. Хосе Мария Лопес ( Peugeot 208 T16) +1:33,8
7. Кристиан Гарсия (Ford Fiesta R5) +1:41,4
8. Мишель Сильвэн (Škoda Fabia R5) +1:43,7
9. Бриан Буфье (Ford Fiesta R5) +2:23,2
10. Гребель Мариян (Škoda Fabia R5) +2:37,1
11. Николай Грязин (Škoda Fabia R5) +2:49,5 

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