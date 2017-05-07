Лукьянюк второй раз кряду стал победителем Ралли Канарских островов
Российский гонщик Алексей Лукьянюк вместе со своим штурманом
Алексеем Арнаутовым стали победителями второго этапа чемпионата Европы по ралли
(ERC), который проходил
на Канарских островах.
Российский экипаж одержал победу с преимуществом, над финишировавшим вторым поляком Каетаном Катеновичем, почти в минуту (+57,2). Третье место досталось португальцу Бруну Магальяэшу.
Еще один россиянин Николай Грязин занял 11-е место
(+2,49,5).
Стоит отметить, что эта победа для Алексея стала пятой на этапах чемпионата Европы, а также второй кряду на Ралли Канарских островов.
Чемпионат Европы по ралли (ERC)
Второй этап. Ралли Канарских островов
1. Алексей Лукьянюк (Ford Fiesta R5) — 02:06:01,8
2. Каетан Каетанович (Ford Fiesta R5) +57,6
3. Бруно Магальяэш (Škoda Fabia R5) +1:03,6
4. Иван Арес (Hyundai i20 R5) +1:15,4
5. Луис Монзон (Ford Fiesta R5) +1:28,7
6. Хосе Мария Лопес ( Peugeot 208 T16) +1:33,8
7. Кристиан Гарсия (Ford Fiesta R5) +1:41,4
8. Мишель Сильвэн (Škoda Fabia R5) +1:43,7
9. Бриан Буфье (Ford Fiesta R5) +2:23,2
10. Гребель Мариян (Škoda Fabia R5) +2:37,1
11. Николай Грязин (Škoda Fabia R5) +2:49,5