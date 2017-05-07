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Алексей Лукьянюк: Все работало, как часы и это позволило нам лететь над дорогой

Источник:  Официальный сайт Алексея ЛукьянюкаКомментарии

Российский гонщик Алексей Лукьянюк поделился впечатлениями от победы на втором этапе чемпионата Европы по ралли.

«Да какие итоги? Обалденные! Мы выиграли почти минуту у ближайшего преследователя – Каетана Каетановича, нашего соперника.

В прошлом году мы также победили на Канарах, но сейчас совершенно разные условия. В 2016 мы были здесь как неумелые новички, которые только чудом, вернее чудовищной атакой, риском, стертыми колесами и спаленными нервами в итоге доехали до первого места.

 В этом году все работало просто, как часы: новый стиль пилотирования, новые настройки, совершенно другой менеджмент шин и хорошая стенограмма – все сложилось в одно. И это позволило нам просто лететь над дорогой. Есть еще куда прибавлять: можно чуть позже тормозить, чуть смелее атаковать, но это уже оставим на следующий раз.

Мы учимся, и я безумно рад нашему прогрессу, потому что я ожидал, что здесь (опираясь на опыт прошлого года) мы не сможем быть настолько быстры. Тем не менее, мы тут практически полностью доминировали», - приводит слова Лукьянюка его официальный сайт.

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