Алексей Лукьянюк: Все работало, как часы и это позволило нам лететь над дорогой
Российский гонщик Алексей Лукьянюк поделился впечатлениями
от победы на втором этапе чемпионата Европы по ралли.
«Да какие итоги? Обалденные! Мы выиграли почти минуту у
ближайшего преследователя – Каетана Каетановича, нашего соперника.
В прошлом году мы также победили на Канарах, но сейчас
совершенно разные условия. В 2016 мы были здесь как неумелые новички, которые
только чудом, вернее чудовищной атакой, риском, стертыми колесами и спаленными
нервами в итоге доехали до первого места.
В этом году все
работало просто, как часы: новый стиль пилотирования, новые настройки,
совершенно другой менеджмент шин и хорошая стенограмма – все сложилось в одно.
И это позволило нам просто лететь над дорогой. Есть еще куда прибавлять: можно
чуть позже тормозить, чуть смелее атаковать, но это уже оставим на следующий
раз.
Мы учимся, и я безумно рад нашему прогрессу, потому что я
ожидал, что здесь (опираясь на опыт прошлого года) мы не сможем быть настолько
быстры. Тем не менее, мы тут практически полностью доминировали», - приводит
слова Лукьянюка его официальный сайт.