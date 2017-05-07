Хэмилтон – самый богатый спортсмен Великобритании, Ибра – второй, Руни – третий

Поль Погба: Рэшфорд сказал мне, что забьет «Сельте» со стандарта. Так и вышло

Представители «Манчестер Юнайтед» ответили на вопросы журналистов после победы над «Сельтой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:0).