Хэмилтон – самый богатый спортсмен Великобритании, Ибра – второй, Руни – третий
Издание The Sunday Times составило список богатейших спортсменов
в Великобритании.
Первое место с состоянием в 131 миллион фунтов занял трехкратный
чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Вторым стал форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович,
его состояние оценивается в 110 миллионов фунтов. Его партнер по команде Уэйн
Руни (93 миллиона фунтов) расположился строчкой ниже.
Десятка богатейших спортсменов Великобритании по версии Sunday Times :
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес», Формула-1) – 131 млн
2. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед», футбол) – 110 млн
3. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», футбол) – 93 млн
4. Дженсон Баттон («Макларен», Формула-1) – 86 млн
5. Рори Макилорой (гольф) – 82 млн
6. Энди Маррей (теннис) – 77 млн
7. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед», футбол) – 61 млн
8. Гарет Бэйл («Реал Мадрид», футбол) – 54 млн
9. Луол Денг («Лос-Анджелес Лейкерс», НБА) – 50 млн
10. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», футбол) – 50 млн