Мусса Думбия: Нам нельзя было терять очки, нужна была только победа

Полузащитник «Арсенала» Мусса Думбия, арендованный у ростовчан, рассказал об игре против своего клуба (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

- Мусса, как складывалась игра?

- Она получилась энергозатратной. Сегодня нам нельзя было терять очки, нужна была только победа. С точки зрения психологии груз ответственности давил на нас. Хорошо, что удалось выиграть и порадовать болельщиков.

- Игра против «Ростова», которому принадлежат права на вас, была принципиальной?

- Не стал бы делать на этом акцент. Просто скажу, что для нашей команды сейчас каждый матч — это битва. На поле сражались все футболисты, и победила именно команда.

- Желтая карточка для вас стала четвертой, вынуждены теперь пропустить игру с ЦСКА.

- Меня это очень огорчило. Но я верю в своих партнеров, им по силам взять очки в Москве. А я буду готовиться к матчу с «Амкаром», чтобы выложиться уже на 200 процентов.