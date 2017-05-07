Мусса Думбия: Нам нельзя было терять очки, нужна была только победа
Полузащитник «Арсенала» Мусса Думбия, арендованный у
ростовчан, рассказал об игре против своего клуба (1:0) в матче 27-го тура
чемпионата России.
- Мусса, как
складывалась игра?
- Она получилась энергозатратной. Сегодня нам нельзя было терять очки, нужна была только победа. С точки зрения психологии груз ответственности давил на нас. Хорошо, что удалось выиграть и порадовать болельщиков.
- Игра против
«Ростова», которому принадлежат права на вас, была принципиальной?
- Не стал бы делать на этом акцент. Просто скажу, что для нашей команды сейчас каждый матч — это битва. На поле сражались все футболисты, и победила именно команда.
- Желтая карточка для
вас стала четвертой, вынуждены теперь пропустить игру с ЦСКА.
- Меня это очень огорчило. Но я верю в своих партнеров, им по силам взять очки в Москве. А я буду готовиться к матчу с «Амкаром», чтобы выложиться уже на 200 процентов.
Матч
Голы
Бурмистров 37 (1:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Вергара, Беляев, Думбия (Власов, 85), Стародуб, Боурчану, Максимов (Шевченко, 64), Бурмистров (Горбатенко, 50), Расич
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Могилевец, 72), Гацкан, Байрамян, Калачёв (Киреев, 82), Полоз, Азмун
Предупреждения:
Расич, 16; Думбия, 70; Габулов, 90 - Байрамян, 20
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
06 мая 16:30, Арсенал, Текстовая трансляция