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Мусса Думбия: Нам нельзя было терять очки, нужна была только победа

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Мусса Думбия, арендованный у ростовчан, рассказал об игре против своего клуба (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

- Мусса, как складывалась игра?
- Она получилась энергозатратной. Сегодня нам нельзя было терять очки, нужна была только победа. С точки зрения психологии груз ответственности давил на нас. Хорошо, что удалось выиграть и порадовать болельщиков.

- Игра против «Ростова», которому принадлежат права на вас, была принципиальной?
- Не стал бы делать на этом акцент. Просто скажу, что для нашей команды сейчас каждый матч — это битва. На поле сражались все футболисты, и победила именно команда.

- Желтая карточка для вас стала четвертой, вынуждены теперь пропустить игру с ЦСКА.
- Меня это очень огорчило. Но я верю в своих партнеров, им по силам взять очки в Москве. А я буду готовиться к матчу с «Амкаром», чтобы выложиться уже на 200 процентов.

Матч

Арсенал - Ростов - 1:0 (1:0)

Голы

Бурмистров 37 (1:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Вергара, Беляев, Думбия (Власов, 85), Стародуб, Боурчану, Максимов (Шевченко, 64), Бурмистров (Горбатенко, 50), Расич

Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Могилевец, 72), Гацкан, Байрамян, Калачёв (Киреев, 82), Полоз, Азмун

Предупреждения:

Расич, 16; Думбия, 70; Габулов, 90 - Байрамян, 20

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

06 мая 16:30, Арсенал, Текстовая трансляция

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