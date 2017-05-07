Игорь Шевченко: Если бы не победили, то решить поставленную задачу было бы невозможно

Нападающий «Арсенала» Игорь Шевченко поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

– Игорь, тяжело было войти в такую игру?

– Сегодня в Туле, можно сказать, первый летний день, для обычных людей это хорошо, а вот футболистам в такой жаре играть не всегда приятно. Когда первый раз после холодной погоды выходишь на солнышко, тяжело дышится. Во втором тайме мы в большей степени оборонялись, так что для нападающего в такую игру попасть довольно непросто.

– Матч с «Ростовом» один из самых эмоциональных в весенней части чемпионата?

– Думаю, матчи с «Крыльями» и «Ростовом» одинаковы по эмоциям и накалу. В них, по сути, решалась наша судьба. Рады, что удалось добиться архиважных побед.

– После этой победы «Арсенал» вернулся в гонку за выживание?

– Если бы сегодня не победили, то решить поставленную задачу было бы практически невозможно. Теперь мы хозяева положения и можем не смотреть на конкурентов. Нужно побеждать в оставшихся играх, чтобы остаться в премьер-лиге.