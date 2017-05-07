Игорь Шевченко: Если бы не победили, то решить поставленную задачу было бы невозможно
Нападающий «Арсенала» Игорь Шевченко поделился впечатлениями
от победы над «Ростовом» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.
– Игорь, тяжело было
войти в такую игру?
– Сегодня в Туле, можно сказать, первый летний день, для обычных людей это хорошо, а вот футболистам в такой жаре играть не всегда приятно. Когда первый раз после холодной погоды выходишь на солнышко, тяжело дышится. Во втором тайме мы в большей степени оборонялись, так что для нападающего в такую игру попасть довольно непросто.
– Матч с «Ростовом»
один из самых эмоциональных в весенней части чемпионата?
– Думаю, матчи с «Крыльями» и «Ростовом» одинаковы по эмоциям и накалу. В них, по сути, решалась наша судьба. Рады, что удалось добиться архиважных побед.
– После этой победы
«Арсенал» вернулся в гонку за выживание?
– Если бы сегодня не победили, то решить поставленную задачу было бы практически невозможно. Теперь мы хозяева положения и можем не смотреть на конкурентов. Нужно побеждать в оставшихся играх, чтобы остаться в премьер-лиге.
Матч
Голы
Бурмистров 37 (1:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Вергара, Беляев, Думбия (Власов, 85), Стародуб, Боурчану, Максимов (Шевченко, 64), Бурмистров (Горбатенко, 50), Расич
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Могилевец, 72), Гацкан, Байрамян, Калачёв (Киреев, 82), Полоз, Азмун
Предупреждения:
Расич, 16; Думбия, 70; Габулов, 90 - Байрамян, 20
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
06 мая 16:30, Арсенал, Текстовая трансляция