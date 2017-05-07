Видео дня: Кузнецов и Овечкин забросили две шайбы за 27 секунд
Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и
Евгений Кузнецов за 27 секунд забросили две шайбы в ворота «Питтсбурга» (4:2) в
пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
При счете 2:2 на восьмой минуте третьего периода Евгений Кузнецов вывел «Кэпиталз» вперед.
No. Angle. 🙌 @kuzya92 #RocktheRed pic.twitter.com/dEhF7ZxQzQ— Washington Capitals (@Capitals) 7 мая 2017 г.
А спустя 27 секунд шайбу в ворота Марка-Андре Флери забросил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
#Gr8 being #Gr8 pic.twitter.com/d0OyTf6dXo— Washington Capitals (@Capitals) 7 мая 2017 г.
В активе обоих россиян по пять шайб в текущем розыгрыше плей-офф, а также по восемь очков (5+3) при десяти сыгранных матчах.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Голы:
Хагелин (Хэйнси, Бонино), 10:24 (0:1). Бураковски (Эллер, Шаттенкирк), 19:30 (1:1). Кессел (Малкин, Кросби), 24:20 (1:2). Бэкстрём (Бураковски), 42:49 (2:2). Кузнецов (Юханссон, Карлсон), 47:20 (3:2). Овечкин (Эллер, Шмидт), 47:47 (4:2).
Место и дата
07 мая 02:15, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция