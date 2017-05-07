Шайбы Кузнецова и Овечкина принесли победу «Вашингтону» в матче с «Питтсбургом»

В пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Андре Бураковски, Никлас Бекстрем, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, а у гостей шайбы забросили Карл Хагелин и Фил Кессел, забивший с передачи Евгения Малкина.

Видео дня: Кузнецов и Овечкин забросили две шайбы за 27 секунд

В серии до четырех побед «Кэпиталз» сократил отставание в счете – 3-2. Шестой матч противостояния состоится 9 мая в Питтсбурге.

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