Шайбы Кузнецова и Овечкина принесли победу «Вашингтону» в матче с «Питтсбургом»
В пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Вашингтон»
на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 4:2.
В составе победителей голами отметились Андре Бураковски, Никлас Бекстрем, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, а у гостей шайбы забросили Карл Хагелин и Фил Кессел, забивший с передачи Евгения Малкина.
Видео дня: Кузнецов и Овечкин забросили две шайбы за 27 секунд
В серии до четырех побед «Кэпиталз» сократил отставание в
счете – 3-2. Шестой матч противостояния состоится 9 мая в Питтсбурге.
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Второй раунд
Пятый матч
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Голы:
Хагелин (Хэйнси, Бонино), 10:24 (0:1). Бураковски (Эллер, Шаттенкирк), 19:30 (1:1). Кессел (Малкин, Кросби), 24:20 (1:2). Бэкстрём (Бураковски), 42:49 (2:2). Кузнецов (Юханссон, Карлсон), 47:20 (3:2). Овечкин (Эллер, Шмидт), 47:47 (4:2).
Место и дата
07 мая 02:15, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция