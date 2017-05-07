Лукас Матиссе успешно вернулся на ринг, нокаутировав Тейлора (видео)

34-летний аргентинец Лукас Матиссе победил американец Эммануэль Тейлор в рейтинговом бою первого полусреднего веса.

Бой прошел в Лас-Вегасе и был рассчитан на 10 раундов, но завершился досрочно.

Американец побывал в нокдауне в третьем раунде. Затем он оказался на настиле ринга в пятом раунде. Тейлор успел подняться, но рефери Джей Нейди принял решение остановить бой

Таким образом, Матиссе одержал первую победу за полтора года. Последний раз он выходил на ринг 3 октября 2015 года, когда проиграл украинцу Виктору Постолу.

Сейчас на счету Матиссе 38 побед (35 досрочно) и 4 поражения. На счету Тейлора 20 побед (14 досрочно) и 5 поражений.