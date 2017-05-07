«Оренбург» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)
В
матче 27-го тура чемпионата России «Оренбург» сыграет с «Краснодаром».
Встреча
пройдет поле стадиона «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14:00 по московскому
времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
«Краснодар»
с 45-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Оренбург»
расположился на 14-й строчке, имея в активе 23 балла.
Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в рамках первого круга РФПЛ, тогда матч завершился ничьей со счетом 3:3.
Матч
Место и дата
07 мая 14:00, Газовик, Текстовая трансляция
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