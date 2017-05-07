«Рубин» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)
В
матче 27-го тура чемпионата России «Рубин» сыграет с «Уфой».
Встреча
пройдет поле «Казань Арены» и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
«Уфа»
с 36-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Рубин»
расположился тремя строчками ниже, имея в активе на четыре балла меньше.
Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в рамках первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась победой казанцев со счетом 3:2.
Матч
Место и дата
07 мая 16:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция
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