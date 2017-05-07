«Рубин» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)

В матче 27-го тура чемпионата России «Рубин» сыграет с «Уфой».

Встреча пройдет поле «Казань Арены» и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

«Уфа» с 36-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Рубин» расположился тремя строчками ниже, имея в активе на четыре балла меньше.

Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в рамках первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась победой казанцев со счетом 3:2.