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«Зенит» – «Терек». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 27-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет с «Тереком».

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

«Зенит» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Терек» расположился на шестой строчке, имея в активе 39 баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в рамках первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась победой грозненцев со счетом 2:1.

Матч

Зенит - Терек

Место и дата

07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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