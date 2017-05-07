«Зенит» – «Терек». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
В
матче 27-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет с «Тереком».
Встреча
пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию
этого матча.
«Зенит»
с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Терек» расположился
на шестой строчке, имея в активе 39 баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в рамках первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась победой грозненцев со счетом 2:1.
Матч
Место и дата
07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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