Давид Лемье по очка победил Маркоса Рейеса

28-летний канадец Давид Лемье победил мексиканца Маркоса Рейеса в рейтинговом бою.

Поединок должен был пройти в рамках среднего веса, но оба боксера не уложились в весовую категорию.

Бой прошел в Лас-Вегасе и был рассчитан на 10 раундов, которые он и продлился. По итогам десяти раундов все трое арбитров отдали победу канадцу: 99-90, 99-90, 98-91.

Таким образом, теперь на счету Лемье 38 побед (33 досрочно) и 3 поражения. На счету Рейеса 35 побед (26 досрочно) и 5 поражений.