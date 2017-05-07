Александр Овечкин: Знали, что если продолжим давить, то результат придет
Капитан «Вашингтона» Александр
Овечкин прокомментировал победу над «Питтсбургом» (4:2) в пятом матче второго раунда
Кубка Стэнли.
- Конечно, сейчас все в восторге, - сказал
Александр Овечкин. – Женя Кузнецов
забил очень важный гол, и это погнало нас вперед. Мы провели потрясающий третий
период.
Звено Бэкстрема сделало прекрасную работу. И мы знали, что если продолжим давить, будем идти вперед, то результат обязательно придет.
Слово мужика! Кузнецов обещал выиграть – и принес победу «Вашингтону».
Видео дня: Кузнецов и Овечкин забросили две шайбы за 27 секунд
Кто-то думал, что Овечкин унижен? Александр Великий выпрыгнул из засады!
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Голы:
Хагелин (Хэйнси, Бонино), 10:24 (0:1). Бураковски (Эллер, Шаттенкирк), 19:30 (1:1). Кессел (Малкин, Кросби), 24:20 (1:2). Бэкстрём (Бураковски), 42:49 (2:2). Кузнецов (Юханссон, Карлсон), 47:20 (3:2). Овечкин (Эллер, Шмидт), 47:47 (4:2).
Место и дата
07 мая 02:15, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция