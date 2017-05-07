Александр Овечкин: Знали, что если продолжим давить, то результат придет

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Питтсбургом» (4:2) в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли.

- Конечно, сейчас все в восторге, - сказал Александр Овечкин. – Женя Кузнецов забил очень важный гол, и это погнало нас вперед. Мы провели потрясающий третий период.

Звено Бэкстрема сделало прекрасную работу. И мы знали, что если продолжим давить, будем идти вперед, то результат обязательно придет.

Слово мужика! Кузнецов обещал выиграть – и принес победу «Вашингтону».

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