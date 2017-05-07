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Александр Овечкин: Смотрим вперед и ждем шестого матча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Питтсбургом» (4:2) в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли.

- «Питтсбург» вел 2:1 после двух периодов. Опишите, что у вас происходило в раздевалке. О чем говорили, какое настроение было у ребят?
- Никто не сдавался. Мы понимали, что проигрываем всего в одну шайбу. И нужно играть проще, не отступать от своей тактики, глубоко идти за шайбой. Это сработало. Теперь мы едем в Питтсбург, где постараемся взять победу.

- Ваш вратарь Брэйден Холтби сделал пару очень важных сэйвов в начале третьего периода. Как это повлияло на ход игры?
- Конечно, это очень важно. Мы уверены, когда сзади Холтби. Он часто выручает. Но знаете, этот матч нам нужно забыть. Смотрим вперед и ждем шестого матча.

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Матч

Вашингтон - Питтсбург - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы:

Хагелин (Хэйнси, Бонино), 10:24 (0:1). Бураковски (Эллер, Шаттенкирк), 19:30 (1:1). Кессел (Малкин, Кросби), 24:20 (1:2). Бэкстрём (Бураковски), 42:49 (2:2). Кузнецов (Юханссон, Карлсон), 47:20 (3:2). Овечкин (Эллер, Шмидт), 47:47 (4:2).

Место и дата

07 мая 02:15, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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