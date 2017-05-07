Александр Овечкин: Смотрим вперед и ждем шестого матча

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Питтсбургом» (4:2) в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли.

- «Питтсбург» вел 2:1 после двух периодов. Опишите, что у вас происходило в раздевалке. О чем говорили, какое настроение было у ребят?

- Никто не сдавался. Мы понимали, что проигрываем всего в одну шайбу. И нужно играть проще, не отступать от своей тактики, глубоко идти за шайбой. Это сработало. Теперь мы едем в Питтсбург, где постараемся взять победу.

- Ваш вратарь Брэйден Холтби сделал пару очень важных сэйвов в начале третьего периода. Как это повлияло на ход игры?

- Конечно, это очень важно. Мы уверены, когда сзади Холтби. Он часто выручает. Но знаете, этот матч нам нужно забыть. Смотрим вперед и ждем шестого матча.

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