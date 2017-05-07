Александр Овечкин: Смотрим вперед и ждем шестого матча
Капитан «Вашингтона» Александр
Овечкин прокомментировал победу над «Питтсбургом» (4:2) в пятом матче второго
раунда Кубка Стэнли.
- «Питтсбург» вел 2:1 после двух периодов.
Опишите, что у вас происходило в раздевалке. О чем говорили, какое настроение
было у ребят?
- Никто не сдавался. Мы понимали, что проигрываем всего в одну шайбу. И нужно играть проще, не отступать от своей тактики, глубоко идти за шайбой. Это сработало. Теперь мы едем в Питтсбург, где постараемся взять победу.
- Ваш вратарь Брэйден Холтби сделал пару очень
важных сэйвов в начале третьего периода. Как это повлияло на ход игры?
- Конечно, это очень важно. Мы уверены, когда сзади Холтби. Он часто выручает. Но знаете, этот матч нам нужно забыть. Смотрим вперед и ждем шестого матча.
Слово мужика! Кузнецов обещал выиграть – и принес победу «Вашингтону».
Видео дня: Кузнецов и Овечкин забросили две шайбы за 27 секунд
Кто-то думал, что Овечкин унижен? Александр Великий выпрыгнул из засады!
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Голы:
Хагелин (Хэйнси, Бонино), 10:24 (0:1). Бураковски (Эллер, Шаттенкирк), 19:30 (1:1). Кессел (Малкин, Кросби), 24:20 (1:2). Бэкстрём (Бураковски), 42:49 (2:2). Кузнецов (Юханссон, Карлсон), 47:20 (3:2). Овечкин (Эллер, Шмидт), 47:47 (4:2).
Место и дата
07 мая 02:15, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция