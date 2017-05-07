Евгений Кузнецов: Надо отдохнуть, а затем идти в бой – с холодной головой, с горячим сердцем

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Питтсбургом» (4:2) в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли.

- Мы сыграли хорошо. Не было много контратак на наши ворота. И это самое главное, потому что игроки «Питтсбурга» питаются этим. Когда мы теряем шайбу, они убегают «2 в 1» и «3 в 1». Очень важно, что третий нападающий сейчас был на паузе и внимательно следил за тем, чтобы нас не обрезали, - сказал Кузнецов.

- Что нужно сделать, чтобы добиться такого же результата в шестом матче?

- Надо отдохнуть. И идти в бой – с холодной головой, с горячим сердцем.

Слово мужика! Кузнецов обещал выиграть – и принес победу «Вашингтону».

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