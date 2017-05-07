Евгений Кузнецов: Надо отдохнуть, а затем идти в бой – с холодной головой, с горячим сердцем
Нападающий «Вашингтона» Евгений
Кузнецов прокомментировал победу над «Питтсбургом» (4:2) в пятом матче второго
раунда Кубка Стэнли.
- Мы сыграли
хорошо. Не было много контратак на наши ворота. И это самое главное, потому что
игроки «Питтсбурга» питаются этим. Когда мы теряем шайбу, они убегают «2 в 1» и
«3 в 1». Очень важно, что третий нападающий сейчас был на паузе и внимательно
следил за тем, чтобы нас не обрезали, - сказал Кузнецов.
- Что нужно сделать, чтобы добиться такого же результата в шестом
матче?
- Надо отдохнуть. И идти в бой – с холодной головой, с горячим сердцем.
Слово мужика! Кузнецов обещал выиграть – и принес победу «Вашингтону».
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Матч
Вашингтон - Питтсбург - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Голы:
Хагелин (Хэйнси, Бонино), 10:24 (0:1). Бураковски (Эллер, Шаттенкирк), 19:30 (1:1). Кессел (Малкин, Кросби), 24:20 (1:2). Бэкстрём (Бураковски), 42:49 (2:2). Кузнецов (Юханссон, Карлсон), 47:20 (3:2). Овечкин (Эллер, Шмидт), 47:47 (4:2).
Место и дата
07 мая 02:15, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция