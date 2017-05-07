«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)
В матче 36-го тура чемпионата
Англии «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Встреча пройдет на поле стадиона «Эмирэйтс»
в Лондоне и начнется в 18:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
«МЮ» с 65-ю очками занимает пятое
место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился строчкой ниже, имея в
активе 60 баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в рамках первого круга английской премьер-лиги, тогда встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Матч
Место и дата
07 мая 18:00, Эмирэйтс, Текстовая трансляция
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