«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Встреча пройдет на поле стадиона «Эмирэйтс» в Лондоне и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

«МЮ» с 65-ю очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился строчкой ниже, имея в активе 60 баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в рамках первого круга английской премьер-лиги, тогда встреча завершилась вничью со счетом 1:1.