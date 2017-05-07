Италия – Россия. Начало текстовой трансляции в 13:15 (мск)
В рамках группового этапа
чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Италии.
Встреча состоится на льду «Ланксесс
Арены» в Кельне и начнется в 13:15 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет
текстовую трансляцию этого матча.
В группе А российская команда с
двумя очками занимает пятое место, а итальянцы расположились строчкой ниже,
имея в активе на одно очко меньше.
Напомним, в последний раз команды встречались на чемпионате мира 2012 года, тогда российские хоккеисты забросили четыре безответные шайбы в ворота сборной Италии.
Матч
Место и дата
07 мая 13:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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