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Италия – Россия. Начало текстовой трансляции в 13:15 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Италии.

Встреча состоится на льду «Ланксесс Арены» в Кельне и начнется в 13:15 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

В группе А российская команда с двумя очками занимает пятое место, а итальянцы расположились строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

Напомним, в последний раз команды встречались на чемпионате мира 2012 года, тогда российские хоккеисты забросили четыре безответные шайбы в ворота сборной Италии.

Матч

Италия - Россия

Место и дата

07 мая 13:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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