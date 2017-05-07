«Локомотив-Кубань» – УНИКС. Начало видеотрансляции в 16:00 (мск)
«Советский спорт» предлагает
вашему вниманию видеотрансляцию второго матча 1/4 финала Единой Лиги ВТБ между УНИКСом
и командой «Локомотив-Кубань».
Встреча пройдет на паркете «Баскет-Холла»
в Краснодаре и начнется в 16:00 по московскому времени.
Напомним, в первом матче казанская команда одержала победу со счетом 71:62.
Матч
Место и дата
07 мая 16:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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