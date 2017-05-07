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Разгромы от «Барсы» и «Реала», ничья в Турине и 2 шайбы Овечкина и Кузнецова за 27 секунд. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Овечкин
Александр ОвечкинИсточник: Gettyimages.ru

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главный новостей утра воскресенья.

Прошел второй день чемпионата мира по хоккею: Швеция в Кельне разгромила Германию, Чехия без труда расправилась с Белоруссией, Словакия в овертайме вырвала победу у Италии, Швейцария по буллитам обыграла Словению, Латвия забросила две безответные шайбы в ворота Дании, а Франция уступила Норвегии.

В РФПЛ состоялись первые матчи 27-го тура:  «Амкар» на своем поле проиграл ЦСКА, «Арсенал» прервал серию без поражений «Ростова», а «Спартак» с минимальным счетом обыграл «Томь».

Мадридский «Реал» разгромил «Гранаду» в примере, по два мяча забили Хамес Родригес и Альваро Мората.

В параллельном матче голы Месси, Суареса и Неймара принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом».

В туринском дерби «Ювентус» вырвал ничью, забив в ворота «Торино» на 90-й минуте. 

«Монако» обыграл «Нанси» и продолжает лидировать в чемпионате Франции.

«РБ Лейпциг» обыграл «Герту» и обеспечил себе прямую путевку в Лигу чемпионов, «Боруссия» Д победила «Хоффенхайм» и поднялась на третье место в таблице, а «Бавария» выбила из бундеслиги «Дармштадт».

«Оттава» вышла вперед в серии плей-офф НХЛ, победив «Рейнджерс».

Шайбы Евгения Кузнецова и Александра Овечкина принесли победу «Вашингтону» в пятом матче серии с «Питтсбургом».

 Издание The Sunday Times составило список богатейших спортсменов в Великобритании, возглавили этот список Льюис Хэмилтон, Златан Ибрагимович и Уэйн Руни.

Российский гонщик Алексей Лукьянюк стал победителем второго этапа чемпионата Европы по ралли.

Видео дня: Кузнецов и Овечкин забросили две шайбы за 27 секунд

Цитата дня: «Осознание того, что вышли в РФПЛ еще не пришло», - Дмитрий Парфенов, главный тренер «Тосно».

Блог дня: «Расхитители гробниц из «Советского спорта». Владислав Усачев о том, как сотрудники издания отправились на девятый квест.

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