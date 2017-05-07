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Сауль Альварес победил Хулио Сесара Чавеса-младшего

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мексиканец Сауль Альварес в рейтинговом поединки промежуточного веса разгромил соотечественника Хулио Сесара Чавеса-младшего.

Бой прошел в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов, по итогам которых на судейских записках появился одинаковый счет 120-108 в пользу Альвареса.

Таким образом, Альварес одержал 49 победу (33 досрочно). На его счету 1 поражение и 1 ничья. На счету Чавеса-младшего 50 побед (32 досрочно), 3 поражения и 1 ничья.

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