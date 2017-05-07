Сауль Альварес победил Хулио Сесара Чавеса-младшего

читайте также

Бой Альварес - Головкин запланирован на 16 сентября Поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и представителем Казахстана Геннадием Головкиным состоится будущей осенью.

Эх, Хулио. Альварес легко победил Чавеса и назначил бой Головкину «Советский спорт» рассказывает, как прошедшей ночью в Лас-Вегасе мексиканец Сауль Альварес разгромил своего соотечественника Хулио Чавеса.

Букмекеры считают Альвареса явным фаворитом в бою с Чавесом-младшим В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится бой между двумя мексиканцами: Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Гражданская война в Мексике и возвращение Чудинова. Главные бои мая «Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.

Головкин не будет присутствовать на поединке Альварес – Чавес Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC, и IBF Геннадий Головкин не намерен приезжать на бой чемпиона WBO в первом среднем весе Сауля Альвареса с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Уорд назвал Гильермо Ригондо лучшим боксером мира независимо от весовой категории Чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд назвал 36-летнего кубинца Гильермо Ригондо лучшим боксером мира.

Сауль Альварес: Никогда не упоминаю Головкина, а его команда говорит обо мне, не переставая. Это просто пиар Мексиканец Сауль Альварес в очередной раз ответил на упреки со стороны любителей бокса и команды Геннадия Головкина.

«Оренбург» высмеивает судейство матча со «Спартаком», а Зайцев не готов поддержать порыв Овечкина. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра пятницы.

Сауль Альварес: Джейкобс победил Головкина с преимуществом в 2-3 очка Мексиканец Сауль Альварес не считает справедливым вердикт арбитров в поединке Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.

Том Леффлер: Надеюсь, Альварес увидел в бою Головкин - Джейкобс проблеск надежды для себя Промоутер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Том Леффлер надеется, что поединок его подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом все же состоится.

Абель Санчес: Де ла Хойя ищет возможность сорвать бой Головкин – Альварес Тренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес сомневается в том, что его подопечный выйдет на ринг с мексиканцем Саулем Альваресом.

Абель Санчес: Если бой Головкин – Альварес так и не состоится, Геннадий перейдет в суперсредний вес Тренер чемпиона мира Геннадия Головкина Абеля Санчеса заявил о том, что его подопечный готов перейти из среднего веса в следующую категорию.

Оскар де ла Хойя: Бой Головкина в июне – это проявление неуважения ко всем Глава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя раскритиковал намерение чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина провести поединок в июне.

Уорд обошел Ковалева и возглавил рейтинг авторитетного журнала The Ring Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд вышел на первое место в рейтинге боксеров вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.

Билли Джо Сондерс: Альварес - маленькая рыжая девчонка, почему с ним так носятся? Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс обрушился с критикой на мексиканца Сауля Альвареса.

Безвластие. Как мировой бокс внезапно остался без лидера Поединки минувшего уик-энда внесли сумятицу в и без того запутанное распределение главных ролей на современном ринге.

Хулио Сезар Чавес-младший: Альваресу не нравится то, что я о нем говорю, но он заплатит за все Мексиканец Хулио Сезар Чавес уверен в своей победе над соотечественником Саулем Альваресом.

«В бою с Головкиным Джейкобс не услышит финальный гонг». Спецвыпуск «Держи удар» В новом выпуске передачи «Держи удар» речь пойдет о предстоящей встрече Геннадия Головкина с Дэниелом Джейкобсом.

Джонатон Бэнкс: Джейкобс – более сложный соперник для Головкина, чем Альварес Тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс поделился ожиданиями от боя Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс.