Сауль Альварес победил Хулио Сесара Чавеса-младшего
Мексиканец Сауль Альварес в рейтинговом поединки промежуточного веса разгромил соотечественника Хулио Сесара Чавеса-младшего.
Бой прошел в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов, по итогам которых на судейских записках появился одинаковый счет 120-108 в пользу Альвареса.
Таким образом, Альварес одержал 49 победу (33 досрочно). На его счету 1 поражение и 1 ничья. На счету Чавеса-младшего 50 побед (32 досрочно), 3 поражения и 1 ничья.
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